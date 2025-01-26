Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin Yeni Dizisi Başka Bir Gün'ün Senaryosu Yabancı Diziden mi Alıntı?
Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin Yeni Dizisi Başka Bir Gün'ün Senaryosu Yabancı Diziden mi Alıntı?
30 Ocak Perşembe akşamı yayın hayatına başlayacak Başka Bir Gün dizisi heyecanla bekleniyor. Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaşacağı dizide Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alınıyor. Tanıtımı yayınlanan dizinin konusu izleyicilere bir yerlerden tanıdık geldi.
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Ay Yapım'ın hazırladığı Başka Bir Gün adlı dizi, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaşacağı dizide, merak uyandıran bir hikaye anlatılacak.
Tanıtımını hemen şöyle bırakalım:
Ancak fragmanın yayınlanmasının ardından kullanıcılar diziyi bir yerlerden hatırladıklarını söylediler.
Daha önce izlenmiş hissi uyandıran dizi, The Last Thing He Told Me dizisine epey benziyor!
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İlk sezonu 2023 yılında yayınlanan dizide başrolleri Nikolaj Coster Waldau ve Jennifer Garner paylaşıyor. Dizide kocası Owen'ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından 16 yaşındaki üvey kızı Bailey ile ilişki kurması gereken Hannah'ın hikayesini konu ediyor.
Konuları birbirine epey benzeyince, Başka Bir Gün'ün The Last Thing He Told Me'den alıntı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uyarlanmış olabilir mi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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