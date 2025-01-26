Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin Yeni Dizisi Başka Bir Gün'ün Senaryosu Yabancı Diziden mi Alıntı?

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin Yeni Dizisi Başka Bir Gün'ün Senaryosu Yabancı Diziden mi Alıntı?

Ezgi Mola
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2025 - 22:46

30 Ocak Perşembe akşamı yayın hayatına başlayacak Başka Bir Gün dizisi heyecanla bekleniyor. Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaşacağı dizide Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alınıyor. Tanıtımı yayınlanan dizinin konusu izleyicilere bir yerlerden tanıdık geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ay Yapım'ın hazırladığı Başka Bir Gün adlı dizi, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ay Yapım'ın hazırladığı Başka Bir Gün adlı dizi, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaşacağı dizide, merak uyandıran bir hikaye anlatılacak.

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaşacağı dizide, merak uyandıran bir hikaye anlatılacak.

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olaylar izleyiciyle buluşacak.

Tanıtımını hemen şöyle bırakalım:

Ancak fragmanın yayınlanmasının ardından kullanıcılar diziyi bir yerlerden hatırladıklarını söylediler.

Ancak fragmanın yayınlanmasının ardından kullanıcılar diziyi bir yerlerden hatırladıklarını söylediler.

Daha önce izlenmiş hissi uyandıran dizi, The Last Thing He Told Me dizisine epey benziyor!

Daha önce izlenmiş hissi uyandıran dizi, The Last Thing He Told Me dizisine epey benziyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk sezonu 2023 yılında yayınlanan dizide başrolleri Nikolaj Coster Waldau ve Jennifer Garner paylaşıyor. Dizide kocası Owen'ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından 16 yaşındaki üvey kızı Bailey ile ilişki kurması gereken Hannah'ın hikayesini konu ediyor.

İlk sezonu 2023 yılında yayınlanan dizide başrolleri Nikolaj Coster Waldau ve Jennifer Garner paylaşıyor. Dizide kocası Owen'ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından 16 yaşındaki üvey kızı Bailey ile ilişki kurması gereken Hannah'ın hikayesini konu ediyor.

Konuları birbirine epey benzeyince, Başka Bir Gün'ün The Last Thing He Told Me'den alıntı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uyarlanmış olabilir mi?

Konuları birbirine epey benzeyince, Başka Bir Gün'ün The Last Thing He Told Me'den alıntı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uyarlanmış olabilir mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın