Survivor Ayşe'yi 'Köyşe' Diye Küçümseyen Nagihan'ın Başı X'teki Ses Odası Kayıtlarıyla Dertte!
Survivor Ayşe'yi 'Köyşe' Diye Küçümseyen Nagihan'ın Başı X'teki Ses Odası Kayıtlarıyla Dertte!
Survivor 2025'e katılmayan ama neredeyse her gün konuya dahil olan Nagihan gündemden düşmüyor. Pınar Saka'yla dostluğunu her fırsatta dile getiren eski yarışmacı, onun karşısında yer alan herkese de düşman oluyor. Yarışmayı yakından takip eden Nagihan, geçtiğimiz gün X'te katıldığı bir ses odasındaki sözleri sebebiyle zor durumda kaldı. Karadere'nin avukatı konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Survivor 2025'te Sema ile büyük sorun yaşayan Pınar, son günlerde Ayşe ile pek anlaşamıyor.
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Yarışmada Ayşe'yi küçümseyen Pınar'a destek, yakın arkadaşı Nagihan'dan geldi. 'Köyşe' ve 'köylü güzeli' diye hitap ettikleri Ayşe konusu X'teki sohbet odalarına kadar taşındı.
Yarışmada eleme potasına giden Ayşe ve Pınar için Nagihan Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı.
Ses odasındaki ses kayıtları yayılmaya başlayınca, Nagihan Karadere avukatı aracılığıyla bir paylaşım yaptı ve kaydı yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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