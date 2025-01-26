Kızıl Goncalar'dan Yeni Ayrılmıştı: Ünlü Oyuncu Deha'ya Transfer Oldu!
Kızıl Goncalar'dan Yeni Ayrılmıştı: Ünlü Oyuncu Deha'ya Transfer Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Ekranların en sevilen dizilerinden ikisi olan Kızıl Goncalar ve Deha arasında oyuncu transferi gerçekleşiyor! Biri pazar, diğeri pazartesi akşamlarının sevilen yapımları olan iki dizi, reytinglerde uzun süre zirvede yer almayı başardılar. Gazeteci Birsen Altuntaş, kısa süre önce Kızıl Goncalar'dan ayrılan bir oyuncunun Deha'ya transfer olduğunu açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon ekranlarının en iddialı yapımlarından kabul edilen Kızıl Goncalar ve Deha ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'dan kısa süre önce ayrılan bir oyuncu Deha dizisine transfer oluyor!
“Cam Perde” filmindeki performansıyla önceki yıl Altın Koza’da ‘En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olan ve Kızıl Goncalar'da Kevser karakterini canlandıran Selen Kurtaran, Deha'da rol alacak.
Deha dizisinde Yaman karakterini canlandıran Umutcan Ütebay'a partner olacak Selen Kurtaran, Hazal komisere hayat verecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın