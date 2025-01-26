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Deha’ya Veda Eden Ahsen Eroğlu Neden Veda Paylaşımı Yapmadığını Açıkladı!

Deha’ya Veda Eden Ahsen Eroğlu Neden Veda Paylaşımı Yapmadığını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 10:38

Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu Deha dizisindeki Esme karakterine veda etti. Dizinin son bölümünde yurt dışına eğitim için giden Esme’nin vedası duygusal anlar yaşatırken, Eroğlu’nun sosyal medyada sessiz kalması dikkat çekmişti. Gelen mesajlara kayıtsız kalmayan oyuncu Bolu’daki yangın faciasını hatırlatarak açıklama yaptı.

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Show TV’nin sevilen dizisi Deha'dan ayrılan Ahsen Eroğlu sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Show TV’nin sevilen dizisi Deha'dan ayrılan Ahsen Eroğlu sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Dizide Esme’nin eğitim için yurt dışına gitmesiyle ekranlara veda eden başarılı oyuncu hayranlarının mesaj yağmuruna tutuldu. Ancak Eroğlu geçtiğimiz günlerde Bolu’da yaşanan yangın faciası nedeniyle veda paylaşımını ertelediğini duyurdu.

Dizide Esme’nin eğitim için yurt dışına gitmesiyle ekranlara veda eden başarılı oyuncu hayranlarının mesaj yağmuruna tutuldu. Ancak Eroğlu geçtiğimiz günlerde Bolu’da yaşanan yangın faciası nedeniyle veda paylaşımını ertelediğini duyurdu.

Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı 👇

Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı 👇

Ahsen Eroğlu’nun yangın faciasına karşı sergilediği hassasiyet ve bu süreçte sessiz kalmayı tercih etmesi takdir topladı. Başarılı oyuncunun ilerleyen günlerde hayranlarına özel bir paylaşım yapması bekleniyor.

Ahsen Eroğlu’nun yangın faciasına karşı sergilediği hassasiyet ve bu süreçte sessiz kalmayı tercih etmesi takdir topladı. Başarılı oyuncunun ilerleyen günlerde hayranlarına özel bir paylaşım yapması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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