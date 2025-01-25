"Akli Dengesi Yerinde Değil": ABD'de Kaçak Olarak Yaşadığı Ortaya Çıkan Meltem Miraloğlu Yeni Bir İş Bulmuş!
"Akli Dengesi Yerinde Değil": ABD'de Kaçak Olarak Yaşadığı Ortaya Çıkan Meltem Miraloğlu Yeni Bir İş Bulmuş!
Kaynak: https://onurakay.com.tr/onur-akay-yaz...
Pek çok konudan tartışma yaratan Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlendikten sonra Amerika’ya yerleşmişti.
Oyunculuk kariyerini rafa kaldıran Miraloğlu geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Amerika'da rehin tutulduğunu öne sürmüştü. Ardından da sınır dışı edileceği iddiaları patlamıştı.
Onur Akay'ın haberine göre; ABD'de kaçak yaşadığı ortaya çıkan Meltem Miraloğlu markette işe girmiş ve Türk yemekleri yapıyormuş. Ünlü oyuncu son olarak da otostop çekerken görüntülenmiş!
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Bir döneme damgasını vurup konusuyla büyük tartışmalar yaratan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin 'Hayat'ı canlandıran Meltem Miraloğlu'nu tanıyanlarınız vardır.
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Kendisi 2016'da yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'la 2017'de boşandıktan sonra aşka kapılarını kapatmamıştı. Miraloğlu 2019 yılında da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya taşınmıştı.
Hayatına uzun süredir orada devam ettirip gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısıyla gündeme oturmuştu.
Kimliğinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu öne sürmüştü:
Daha sonra hakkında "ABD'den deport edildi!" iddiaları çıkan Meltem Miraloğlu'ndan yeni bir haber geldi. Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı.
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Cherry Hill yerleşen ünlü oyuncunun Amerika’da çok zor günler geçirdiğini öne süren Akay, kendisinin bir markette çalışmaya başladığını söyledi. Akay yazısında "Orada yaşayan ve ona yardım etmek isteyen Türkler, gittiği her yerde ve girdiği her işte büyük sorunlar yarattığını, kimsenin sözünü dinlemediğini, akli dengesinin kesinlikle yerinde olmadığını dile getiriyorlar." ifadelerini kullandı.
"Temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçinmeye çalışan Meltem’in, maddi durumunun da çok sıkıntılı olduğunu öğrendiğim."
ABD’de kaçak olarak yaşadığını ve parasızlıktan dolayı otostop çekerek seyahat ettiğini söylediği Meltem Miraloğlu'nun bir arabaya binerken çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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