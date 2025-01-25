Husumetli Olsa da Susmadı: Arya Bektaş'tan Kerimcan Durmaz Hakkındaki Hapis Talebine 'Adalet' Çıkışı!
Husumetli Olsa da Susmadı: Arya Bektaş'tan Kerimcan Durmaz Hakkındaki Hapis Talebine 'Adalet' Çıkışı!
Sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ın başı Malta'daki konserinde yaşananlar yüzünden fena yandı. Yasa dışı bahse teşvik ve yasa dışı bahis reklamı suçlamalarıyla tutuklanan fenomen Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
Hazırlanan iddianame sonrası 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Kerimcan Durmaz'ın sevenleri tepki dolu paylaşımlarda bulunmaya başladı.
Bu esnada şaşırtan bir adım da atıldı. Geçtiğimiz yıl Durmaz'ın arkadaşı Furkan Çağmaz tarafından darp edilen Arya Bektaş da eski arkadaşı için 'adalet' çağrısında bulundu.
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Oldukça uzun yıllardır sosyal medyamızda olan, Kerimcan Durmaz'ın ülkeye döndükten sonra epey yolunda giden hayatı bir anda altüst oldu.
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Aylar önce Malta'da bulunan bir mekanda konser veren sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.
Hakkında yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz 7 Ocak günü gözaltına alınmış; ertesi gün de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Silivri Cezaevi'ne gönderilen Durmaz'ın tutukluluğuna yönelik itiraz talepleri de reddedilmişti. Bu süreçte yakın arkadaşı Samet Liçina kendisinin durumunu bizlere aktarmıştı.
Haftalardır tutuklu olan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma da geçtiğimiz gün tamamlandı. Buna göre; hazırlanan iddianamede sosyal medya fenomeninin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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Durmaz'ın sevenleri ve yakınları bu karara tepki gösterirken eski dostu Arya Bektaş'tan beklenmedik bir hamle geldi.
Neden beklenmedik dediğimizi de şöyle özetleyelim; Arya Bektaş yani eski adıyla Arda Bektaş, bir dönem Kerimcan Durmaz ve arkadaş grubunun en yakınlarından biriydi. Ancak kendisi, 2023 yılında Durmaz'ın dostlarından olan Furkan Çağmaz tarafından sokak ortasında darp edilmişti. Hatta darp görüntülerini de yayınlamıştı.
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O günden sonra arkadaşlık ilişkileri bitse de Arya Bektaş, Kerimcan için istenen hapis talebine kayıtsız kalamayıp, 'adalet' çağrısı yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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