Husumetli Olsa da Susmadı: Arya Bektaş'tan Kerimcan Durmaz Hakkındaki Hapis Talebine 'Adalet' Çıkışı!

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ın başı Malta'daki konserinde yaşananlar yüzünden fena yandı. Yasa dışı bahse teşvik ve yasa dışı bahis reklamı suçlamalarıyla tutuklanan fenomen Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Hazırlanan iddianame sonrası 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Kerimcan Durmaz'ın sevenleri tepki dolu paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Bu esnada şaşırtan bir adım da atıldı. Geçtiğimiz yıl Durmaz'ın arkadaşı Furkan Çağmaz tarafından darp edilen Arya Bektaş da eski arkadaşı için 'adalet' çağrısında bulundu.