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Gözyaşlarını Tutamadı: Samet Liçina Yasa Dışı Bahisten Silivri'ye Gönderilen Kerimcan'ın Durumunu Açıkladı!

Gözyaşlarını Tutamadı: Samet Liçina Yasa Dışı Bahisten Silivri'ye Gönderilen Kerimcan'ın Durumunu Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
14.01.2025 - 17:09

Malta'da verdiği konserinde yasa dışı bahis sitesinin logosunun altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Popüler fenomenin cezaevine gönderilmesi ise ortalığı ayağa kaldırmıştı. 

Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı Samet Liçina olayın ardından ilk kez görüntülendi. Dostunun ziyaretine alınmadığını belirten Liçina, biricik dostu Kerimcan'ın Silivri’de çok üşüdüğünü dile getirerek gözyaşlarına boğuldu.

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Uçak skandalı sonrası ortalıktan bir süre kaybolup yurt dışına yerleşen Kerimcan Durmaz, ülkeye döndükten sonra vlog'ları, şarkıları, pozları ve sahneleriyle popülaritesini katbekat arttırdı.

Uçak skandalı sonrası ortalıktan bir süre kaybolup yurt dışına yerleşen Kerimcan Durmaz, ülkeye döndükten sonra vlog'ları, şarkıları, pozları ve sahneleriyle popülaritesini katbekat arttırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Durmaz'ın olay olan Malta konserinde, yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Durmaz'ın olay olan Malta konserinde, yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan popüler, fenomen yasa dışı bahis reklamı yapma suçlaması ve tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyeden çıkan kararla tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan popüler, fenomen yasa dışı bahis reklamı yapma suçlaması ve tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyeden çıkan kararla tutuklanmıştı.

Pek çok ünlü isim verilen karar sonrası cezaevine gönderilen Kerimcan için tepki gösterdi. Ancak Durmaz'ın tutuklanma kararına en çok isyan eden isim biricik dostu Samet Liçina olmuştu.

Pek çok ünlü isim verilen karar sonrası cezaevine gönderilen Kerimcan için tepki gösterdi. Ancak Durmaz'ın tutuklanma kararına en çok isyan eden isim biricik dostu Samet Liçina olmuştu.

Ünlü isimlerin tepkilerini içeriğimizde vermiştik:

Samet Liçina'nın dostuna mektubunu da buradan okuyabilirsiniz...

Tepki paylaşımlarına durmaksızın devam eden Samet Liçina, Kerimcan Durmaz'ın parmaklıklar ardına konmasından sonra ilk kez görüntülendi.

Tepki paylaşımlarına durmaksızın devam eden Samet Liçina, Kerimcan Durmaz'ın parmaklıklar ardına konmasından sonra ilk kez görüntülendi.
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Magazin Burada'ya konuşan Liçina; dostunun ziyaretine kendisinin alınmadığını fakat aile üyelerinin görebildiğini söyledi.

Magazin Burada'ya konuşan Liçina; dostunun ziyaretine kendisinin alınmadığını fakat aile üyelerinin görebildiğini söyledi.

Arkadaşının suçsuz olduğunu bildiğini söyleyen Samet Liçina, Kerimcan'ın sağlığının iyi olduğunu belirtti. Ancak arkadaşının Silivri’de çok üşüdüğünü dile getirerek gözyaşlarına boğuldu.

Arkadaşının suçsuz olduğunu bildiğini söyleyen Samet Liçina, Kerimcan'ın sağlığının iyi olduğunu belirtti. Ancak arkadaşının Silivri’de çok üşüdüğünü dile getirerek gözyaşlarına boğuldu.

O anları da buradan izleyebilirsiniz... 👇👇

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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