Kimse Tanıyamadı: Hadise, Yönetmen Sevgilisi Şenol Sönmez'le İlk Aşk Karesini Paylaşınca Yorumlardan Kaçamadı!
Kimse Tanıyamadı: Hadise, Yönetmen Sevgilisi Şenol Sönmez'le İlk Aşk Karesini Paylaşınca Yorumlardan Kaçamadı!
Attığı her adımla gündeme damgasını vuran Hadise, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümündeki performansı yüzünden uzun süredir gündemdeydi. Tepkilerin ardından bir de tiye alınan ünlü şarkıcı X ahalisinin diline fena düşmüştü.
Aşk hayatıyla da bir o kadar dikkatleri üzerine çeken Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce birkaç kez görüntülenen ikili bu kez aşk ilanıyla dikkatleri üzerine çekti. Hadise, 'Satmışım Anasını'şarkısı eşliğinde yeni sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı. Şenol Sönmez'i tanıyamayanlar işi fena goygoya vurdu.
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Bundan haftalar önce alışık olduğumuz sarı saçlarına veda edip radikal bir tarz değişikliğine giden Hadise, konser performansları ve bir kesimin fazla cesur bulduğu kombinleriyle gündeme geliyordu.
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Ağırlıkla bu konularla konuştuğumuz ünlü şarkıcı bir süredir farklı bir olayla manşetlerimizdeydi, hatırlarsınız!
Hadise'nin O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirmesi büyük tepki çekmişti.
Kaçıranlar için o anları şöyle bırakıyoruz👇
Aldığı tepkilerin ardınadan bir açıklama yapıp yanlış anlaşıldığını söyleyen Hadise bir süre sonra eleştiriler kadar goygoylara da konu oldu.
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Bu konu epey büyürken oyunculuğa adım attığı "Esas Oğlan" dizisindeki performansı ve yapımın yönetmeniyle aşka yelken açması birkaç adım geriye düşse de unutulmadı!
Aşklarını gözlerden uzak, gizli yaşamayı tercih eden taze çiftimiz artık birlikteliklerini saklamaktan vazgeçti.
Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Hadise, aşkını Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla ilk kez ilan etti.
İkilinin bu pozunu görenlerin pek çoğu Şenol Sönmez'i tanıyamadığı gibi çeşitli isimlere de benzetti...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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