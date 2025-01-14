Kimse Tanıyamadı: Hadise, Yönetmen Sevgilisi Şenol Sönmez'le İlk Aşk Karesini Paylaşınca Yorumlardan Kaçamadı!

Attığı her adımla gündeme damgasını vuran Hadise, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümündeki performansı yüzünden uzun süredir gündemdeydi. Tepkilerin ardından bir de tiye alınan ünlü şarkıcı X ahalisinin diline fena düşmüştü.

Aşk hayatıyla da bir o kadar dikkatleri üzerine çeken Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce birkaç kez görüntülenen ikili bu kez aşk ilanıyla dikkatleri üzerine çekti. Hadise, 'Satmışım Anasını'şarkısı eşliğinde yeni sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı. Şenol Sönmez'i tanıyamayanlar işi fena goygoya vurdu.