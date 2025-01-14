Seçil Gür "Herkesin Tanıdığı Biri" Diyerek Tacize Uğradığını Açıkladı: Ortaya Bir İsim Atıldı!
Seçil Gür "Herkesin Tanıdığı Biri" Diyerek Tacize Uğradığını Açıkladı: Ortaya Bir İsim Atıldı!
Ünlü şarkıcı Seçil Gür bir dönem aşk hayatıyla sıkça karşımıza çıkıyordu. Kendisi bu kez bambaşka bir olayla gündeme damga vurdu. Gür 'herkesin tanıdığı bir isim' diyerek 7 aydır sözlü, yazılı ve fiziksel tacize uğradığını itiraf etti.
MedyaRadar’ın “Ekran kedisi” isimli yazarının haberine göre ise, Seçil Gür'ü taciz eden isim konusa yönelik bir yazı paylaşıp bir ismi öne çıkardı!
Kaynak: MedyaRadar
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Oldukça uzun bir süredir müzik piyasasının içinde yer alan Seçil Gür pek çok parçasıyla büyük beğeni kazanmıştı. Kendisi okullu bir şarkıcı olduğu gibi bir yandan da akademik çalışmalarıyla da dikkat çeken bir müzisyen.
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Kendine has tarzı, sesi, güzelliği derken her haliyle gözleri üzerinde toplamayı başaran ünlü şarkıcı özel hayatıyla da zaman zaman gündeme oturuyor.
Hatta kendisinin adını Serdar Ortaç'la olan birlikteliği sebebiyle duyanlar da çok fazladır. Ünlü şarkıcı, eşi Chloe'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre Ortaç'la aşk yaşamıştı.
Ayrılıklarını da "Onun öncelikleri farklıydı ama bebek gibi birisidir" açıklamasıyla özetleyen Gür, birliktelik sürecinde sevgilisinin annesi gibi üzerine titrediğini de belirtmişti.
Daha sonra farklı isimlerle de anılan Seçil Gür bu kez bambaşka bir olayla gündeme damgasını vurdu! 7 aydır sözlü, yazılı ve hatta temaslı bir şekilde tacize uğradığını itiraf eden Gür, şimdiye kadar o kişinin ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını belirtti.
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"Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor."
Bu hikayenin ardından bir de video paylaşan ünlü şarkıcı "Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.
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Bu açıklamadan kısa bir süre sonra MedyaRadar’ın “Ekran kedisi” isimli yazarı, ülkenin en büyük sorunlarından olan bu taciz iddiasına ilişkin bir yazı paylaştı. Ortaç'tan sonra Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün ile yeni bir aşka yelken açtığını hatırlatan “Ekran kedisi” dikkat çeken noktalara değindi.
Orkun Ün’ün, Seçil Gür hakkında iki farklı yazı kaleme aldığının altı çizilen haberde, 24 Şubat 2022 tarihli "Haftanın tartışılan konuları" başlıklı bir yazıda ünlü şarkıcıyı yerdiği belirtildi. 17 Mart 2022 yılında kaleme alınan "İzzet Yıldızhan ile erkek muhabbeti" başlıklı yazıda ise Serdar Ortaç’’ın Seçil Gür için “Chloe’den daha çok sevdim” yazdığını ancak “O tren kaçtı” dediği öne çıkarıldı.
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Söz konusu taciz olayı sonrası Hürriyet Gazetesine çağrıda bulunan “Ekran kedisi” haberini de, “Seçil Gür, bu çığlığında Kelebek yazarı Orkun Ün’ü mü kastetti? Bilmiyoruz. Ama Gür’ün işaret ettiği kişi Ün gibi gözüküyor. Bu konuda umarım Hürriyet Gazetesi yönetimi de kendi içinde bir soruşturma başlatır…” ifadeleriyle noktaladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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