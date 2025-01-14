Seçil Gür "Herkesin Tanıdığı Biri" Diyerek Tacize Uğradığını Açıkladı: Ortaya Bir İsim Atıldı!

Ünlü şarkıcı Seçil Gür bir dönem aşk hayatıyla sıkça karşımıza çıkıyordu. Kendisi bu kez bambaşka bir olayla gündeme damga vurdu. Gür 'herkesin tanıdığı bir isim' diyerek 7 aydır sözlü, yazılı ve fiziksel tacize uğradığını itiraf etti.

MedyaRadar’ın “Ekran kedisi” isimli yazarının haberine göre ise, Seçil Gür'ü taciz eden isim konusa yönelik bir yazı paylaşıp bir ismi öne çıkardı!

Kaynak: MedyaRadar