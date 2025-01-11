Bu Kez Küçük Kızını da Yaktı: Icardi'ye Yaka Silktiren Wanda Nara Photoshop'un Ayarını Kaçırıp Dile Düştü!
Bu Kez Küçük Kızını da Yaktı: Icardi'ye Yaka Silktiren Wanda Nara Photoshop'un Ayarını Kaçırıp Dile Düştü!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile birlikte toksikliğin kitabını yazan Wanda Nara gündemde kalmaya devam ediyor.
Rapçi sevgilisi L-Gante'yle ayrılıp eski eşini arşivinden çıkaran Nara anlam verilmeyen paylaşımlarla yaka silktirmeyi de sürdürüyor.
Wanda Nara'nın bu kez gündem olmasının sebebi ise kızıyla birlikte verdiği poza uyguladığı aşırı shop! Kendisini dile düşürmesine lafımız yok ama küçük kızını da yakması kullanıcıları sinir etti.
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Aylar önce başlayan ve bu zaman olmasına rağmen hala devam eden Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma süreci günden güne daha çirkin bir hale evrildi desek yalan olmaz.
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Boşanma dedikodularını kabul eden eden Wanda Nara'nın açıklamasından sonra Icardi bir süre daha aşkını diretmiş ancak aldatma iddiaları da patlak verince işler kızışmıştı.
Eşini aldattığı rapçi L-Gante'yle dudak dudağa, kucak kucağa pozlar paylaşıp sarı-kırmızılı camiayı deli eden Wanda Nara, pılını pırtısını toplayıp Arjantin'e dönmüştü.
Bu süreçte kirli çamaşırların ortaya dökülmesi bir yana Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon Euro'sunu isteyen Wanda, eşinin DNA testi istediği kızlarının da tam velayetini talep edince ipler iyice gerildi.
Akılalmaz iddiaların yayılmasından sonra kendinden yaşça epey küçük sevgilisi L-Gante'yle ayrıldığını duyuran Wanda'nın Icardi'yle beraber olan tüm fotoğraflarını da arşivden çıkarınca iyice usandırmıştı.
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Bu süreçte yepyeni bir aşka yelken açan Icardi ise Galatasaray taraftarını yeni yengeleri China Suarez'le tanıştırdı. Aşkını da "Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var, çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok.. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim 💘💫" diyerek ilan etmişti.
Hatta Wanda Nara'yla olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızını da yeni aşkıyla aynı karede paylaşmıştı.
Her paylaşımı ve hamlesiyle ayrı bir olay olan Wanda Nara bu sefer de China Suarez'le poz veren dünya güzeli kızıyla "biz çok eğleniyoruz" pozları paylaştı.
Aşırı shop yaptığına defalarca kez şahit olduğumuz Wanda Nara bu kareye de filtre uygulamak isterken dozunu kaçırıp kızını da yakarak illallah ettirdi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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