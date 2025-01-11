Esra Ezmeci'nin Sorusu Gerdi: Coşkun Sabah Kızı Roza'nın Mayolu Pozları Hakkındaki Sözleriyle Dikkat Çekti!

Şarkıları ile bir döneme damgasını vuran Coşkun Sabah son dönemlerde özel hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çeker hale geldi. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin' programına konuk oldu.

Programda bir ara tepkisini çok sert ortaya koyduğu bir konu da açıldı. Kızı Roza'nın bikinili pozları hakkındaki soruyla gerilen Coşkun Sabah yine açıklamalarıyla tartışma yarattı!