Esra Ezmeci'nin Sorusu Gerdi: Coşkun Sabah Kızı Roza'nın Mayolu Pozları Hakkındaki Sözleriyle Dikkat Çekti!
Esra Ezmeci'nin Sorusu Gerdi: Coşkun Sabah Kızı Roza'nın Mayolu Pozları Hakkındaki Sözleriyle Dikkat Çekti!
Şarkıları ile bir döneme damgasını vuran Coşkun Sabah son dönemlerde özel hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çeker hale geldi. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin' programına konuk oldu.
Programda bir ara tepkisini çok sert ortaya koyduğu bir konu da açıldı. Kızı Roza'nın bikinili pozları hakkındaki soruyla gerilen Coşkun Sabah yine açıklamalarıyla tartışma yarattı!
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Ülkemizin en ünlü şarkıcı, besteci ve ud sanatçılarından bir tanesi olan Coşkun Sabah önceleri sadece kariyeriyle gündeme geliyordu.
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Bir ara uzunca bir süre ortalardan kaybolan ünlü sanatçı 1997 yılında evlendiği Türkiye güzeli eşi Ceyda Okay'dan boşanma haberiyle adından söz ettirmişti.
Birkaç yıl önce boşanan çiftin bu evliliğinden Roza ve Helen adında iki tane dünya güzeli kızı dünyaya gelmişti.
1999 doğumlu olan ve güzellik genlerini annesinden alan Roza babasının konuşmalarından dolu bir dönem çok sık dikkat çekiyordu.
Kızının sosyal medyadan mayolu pozlarını paylaşması onun için büyük olay olmuştu. Röportaj verdiği Ömür Gedik'in "Kızın Roza’nın Instagram paylaşımlarına tepki gösterdin, neden?" sorusuna da şöyle bir cevap vermişti:
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"Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram’da olmaz. Kapattırdık Instagram’ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü."
Daha sonra yaptığı "Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem” şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Coşkun Sabah, "Tutucu bir baba mısınız?" sorusuna da yanıt vermişti:
"Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem. Şimdi ben tutucu baba mı oldum? Bulunduğumuz yere bakmak lazım."
Coşkun Sabah bu kez Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.
Kızının mayolu ve bikinili pozlarının sosyal medyaya koyulmasından hoşlanmadığının altını çizen ünlü şarkıcı ''Ben Güneydoğuluyum orada akrabalarımız var. Bu olay tamam çağdaş batıda normaldir ama doğuda bizim kültürümüzde bunu kabul etmiyorlar." diyerek devam etti.
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"Böyle bir şey bana yanlış gelir. Duymuyor musunuz bazen... Babaya bak ya kızı bilmem ne yapıyor hiç oralı değil. Bilmem ne P... baba."
"Hatta ismini de söylemeyeyim çok meşhur bir arkadaşımın kızı her şeyi yapıyor falan o kadar geniş ki hiç karışmam ben diyor ne yaparsa yapsın. Bizim kültürümüz öyle değil" açıklamasında bulunan Coşkun Sabah yine tepki çekti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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