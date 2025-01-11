"Kaderimle Oynandı" Demişti: Yonca Evcimik'in Önünün Kesenler Arasında Adı Geçen Ahmet San'dan Cevap Geldi!
"Kaderimle Oynandı" Demişti: Yonca Evcimik'in Önünün Kesenler Arasında Adı Geçen Ahmet San'dan Cevap Geldi!
Günlerdir gündemden düşmeyen 'dizi sektöründeki tekelleşme' tartışmaları her an alevlenirken pek çok sektör de bu konuya dahil olmaya başladı. Televizyon dünyasından müzik sektörüne kadar ortalığı karıştıran haberlerin ardından sessizliğini bozan isimlerden biri de Yonca Evcimik olmuştu.
Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu'unun önünü kestiğini söyleyen ünlü şarkıcı dünya starı olmasının engellendiğini ifade etmişti. Hürriyet'ten Cansu Toğçu'nun haberine göre; ünlü menajer Ahmet San, Yonca Evcimik'e sert bir cevap verdi.
Kaynak: Kelebek
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Dizi sektöründeki 'tekelleşme' ve 'çeteleşme' tartışmalarının alevlenmesiyle yalnızca televizyon dünyası etkilenmedi.
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Magazin ve müzik sektöründe de ortayı fena karıştıran iddiaların gündem olmasıyla pek çok ünlü isimden tepki yükselirken, kimileri de eteğindeki taşları dökmeye başladı.
Bu isimlerden biri de unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik oldu.
Geçtiğimiz günlerde Magazin Burada'ya konuşan Evcimik, “I'm Hot For You diye bir single yaptım. Listelerde 1 numara oldu. Sonra İngiltere’den bir teklif geldi. 2 gün kala iş durdu” ifadelerini kullanmıştı.
“Ekmeğinizle oynayan kişi kimdi?” sorusu üzerine de Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu’nun isimlerini veren Evcimik, "Sezen Aksu Madonna kadar iyi şeyler olabileceğini dile getiren biriydi. İki kişi demek ki konuda ısrarcı olunca o da katılmak durumunda kaldı" diyerek devam etti:
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"Hakkını helal etmekten öte şunu anladım ben hiçbir kötülük sır olarak kalmıyor. Sessiz kalan da şeytanın sessiz kullarıdır, yukarıda Allah var. Bir tek şuna üzülüyorum böyle olmasaydı şu anda Türkiye'nin bir dünya starı vardı"
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Hürriyet'ten Cansu Toğçu'nun haberine göre; dünya starlarını Türkiye’ye getiren; Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu gibi ünlü isimlerin de bir dönem menajerliğini yapan Ahmet San bu konuya dair ilk kez açıklama yaptı.
San, "Ben kimsenin ekmeğiyle uğraşmadım, tek korkum kul hakkı olmuştur. Yonca saçmalamış ve çok ayıp etmiş” diyerek ünlü şarkıcıya sert çıktı.
Sözlerine “Yonca Evcimik’in açıklamasını üzücü buluyorum” diyerek devam eden ünlü organizatör çok net ifadeler kullandı.
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“Döneminin değerli yorumcularından biriydi. Ancak dünya starı olabilme yeteneklerinin kısıtlı olduğunu düşünen biriydim. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Yine de bazı başarılar yetenekle ilgili değildir. Keşke hedefine uygun hareket edip ekiplerle ilerleyebilseydi.”
“Tarkan ve Sezen Aksu, Türkiye’nin iki büyük değeridir. Hele hele Sezen, müzik endüstrisine damga vurmuş biridir. Benim Yonca ile hiçbir zaman yolum kesişmedi. Kariyerlerini yönetmeye soyunduğum sanatçıların haricindekiler hiç ilgi alanıma girmedi.”
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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