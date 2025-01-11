"Kaderimle Oynandı" Demişti: Yonca Evcimik'in Önünün Kesenler Arasında Adı Geçen Ahmet San'dan Cevap Geldi!

Günlerdir gündemden düşmeyen 'dizi sektöründeki tekelleşme' tartışmaları her an alevlenirken pek çok sektör de bu konuya dahil olmaya başladı. Televizyon dünyasından müzik sektörüne kadar ortalığı karıştıran haberlerin ardından sessizliğini bozan isimlerden biri de Yonca Evcimik olmuştu.

Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu'unun önünü kestiğini söyleyen ünlü şarkıcı dünya starı olmasının engellendiğini ifade etmişti. Hürriyet'ten Cansu Toğçu'nun haberine göre; ünlü menajer Ahmet San, Yonca Evcimik'e sert bir cevap verdi.

Kaynak: Kelebek