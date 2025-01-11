MESAM'dan İlk Kez Açıklama Geldi: Ferdi Tayfur Şarkılarından Telif Alınacak mı?
MESAM'dan İlk Kez Açıklama Geldi: Ferdi Tayfur Şarkılarından Telif Alınacak mı?
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Tayfur’un vefatından sonra tartışma yaratan pek çok konu oldu.
Bunlardan biri de şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki kısım oldu. MESAM Başkanı Recep Ergül konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu.
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Marmaris'teki evinde 15 Aralık günü fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirmişti. Durumunun iyiye gittiği belirtilirken 2 Ocak günü maalesef hayatını kaybetti.
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79 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncunun vefatının ardından pek çok konu masaya yatırılıp, tartışma konusu haline gelmişti.
Bu konuların ilki Tayfur'un paha biçilemeyen türden mirası oldu. Daireler, villalar, arsalar, inşaat işleri derken duyanların dudakları uçukladı.
Gündemdeki bir diğer konu ise ünlü şarkıcının şarkılarında telif olup olmayacağıydı. Bununun tartışma konusu olmasındaki neden de Ferdi Tayfur’un yıllar önce bir röportajında “MESAM’a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek” ifadelerini kullanmasıydı.
Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM) MESAM Başkanı Recep Ergül, usta sanatçının eserlerinin telif hakkı ile ilgili tartışmaya son noktayı koydu.
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MESAM Youtube kanalında bir video paylaşan Ergül, telif tartışmasına açıklık getirdi. Yapılan açıklamada "Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da, MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor." denildi.
"Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorundalar. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalırlar."
Cami ve mezarlıkta yaşanan tatsız olaylara da sert çıkan Recep Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı bir takım davranışları nefretle kınıyorum” açıklamasında bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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