MESAM'dan İlk Kez Açıklama Geldi: Ferdi Tayfur Şarkılarından Telif Alınacak mı?

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Tayfur’un vefatından sonra tartışma yaratan pek çok konu oldu.

Bunlardan biri de şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki kısım oldu. MESAM Başkanı Recep Ergül konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu.