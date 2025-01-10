"Harcattın Kendini" Yorumunu Beğenmişti: Seda Bakan'ın Hadise Açıklaması Kimseye Geçmedi!
"Harcattın Kendini" Yorumunu Beğenmişti: Seda Bakan'ın Hadise Açıklaması Kimseye Geçmedi!
Cesur bulunan sahneleri yüzünden gündeme bomba gibi düşen Esas Oğlan dizisinde rolü yüzünden dikkat çeken Hadise ve Seda Bakan ikilisi uzun süre konuşulmuştu.
Aynı zamanda ünlü şarkıcıyla yakın arkadaş olan Bakan'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki bir yoruma yaptığı beğeni gözden kaçmamıştı.
Hadise'nin dizideki oyunculuğuna yönelik eleştiriyi de barından yorum bugün Seda Bakan'a sarıldı. Ünlü oyuncu ufaktan ter dökerken yaptığı açıklama kimilerine hiç samimi gelmedi.
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Bir dijital platformda yayınlanan ve başrollerinde yer Hadise ve Seda Bakan'ın rol aldığı Esas Oğlan dizisi gündeme oturmuştu hatırlarsanız.
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Kimilerinin normal karşıladığı ancak kimilerinin de tepki yağdırdığı cesur sahneleri bulunan dizi epey ses getirmişti.
Gündeme oturup uzun süre konuşulan yapımda birlikte rol alan, hatta galada bile aynı elbiseyi giyen Seda Bakan ve Hadise dostuluğunda bazı sorunlar olduğu öne sürüldü.
O da Seda Bakan'ın Instagram hesabından "Son projede harcattın kendini" yorumuna beğeni bırakmasıyla çıktı.
Geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katılan Seda Bakan, beğendiği bu yorum sonrası çıkan haberlere ilk kez açıklık getirdi.
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Gecede 'En Beğenilen Sinema Kadın Oyuncusu‘ ödülünü alan Bakan, dizi ekibi ile çok çılgın bir WhatsApp grupları olduğunu söylerken “Seri like’a bağlamış olabilirim, yanlışlıkla olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun açıklamaları kimilerine mantıklı gelirken kimilerine de pek samimi gelmedi!
Kullanıcılardan gelen yorumları da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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