Seda Bakan'ın Hadise'yle Oynadığı Esas Oğlan Dizisiyle İlgili Beğendiği Yorum Kafa Karıştırdı!
Seda Bakan'ın Hadise'yle Oynadığı Esas Oğlan Dizisiyle İlgili Beğendiği Yorum Kafa Karıştırdı!
Esas Oğlan dizisinde Hadise ve Seda Bakan birlikte rol almışlardı. Beğenenler kadar eleştirenlerin de olduğu dizide ikili yakın iki arkadaşı canlandırmıştı. Hatta dizinin galası için herhangi biri daha ön plana çıkmasın diye aynı elbiseyi giymeyi tercih etmişlerdi. Oldukça yakın olduklarına dair izlenim veren ikiliden, Seda Bakan'ın Hadise ile oynadığı diziyle ilgili beğendiği yorum kafaları epey karıştırdı.
Kaynak: Magazin Gözü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ve Hadise başrolleri paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide iki yakın arkadaşı canlandıran ünlü isimler, galada da aynı kıyafeti giyerek kimse kimsenin önüne geçmesin imajı sergilemişlerdi.
Başından bu yana yakın olduklarına dair izlenim uyandıran ikili, bu kez kafaları karıştırdı.
Seda Bakan, diziyle ilgili yapılan bir yorumu beğendi ve bu da dikkatli gözlerden kaçamadı.
"Son projede harcattın kendini" yorumunu yanlışlıkla mı beğendi bilemiyoruz ama konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın