Seda Bakan'ın Hadise'yle Oynadığı Esas Oğlan Dizisiyle İlgili Beğendiği Yorum Kafa Karıştırdı!

Esas Oğlan dizisinde Hadise ve Seda Bakan birlikte rol almışlardı. Beğenenler kadar eleştirenlerin de olduğu dizide ikili yakın iki arkadaşı canlandırmıştı. Hatta dizinin galası için herhangi biri daha ön plana çıkmasın diye aynı elbiseyi giymeyi tercih etmişlerdi. Oldukça yakın olduklarına dair izlenim veren ikiliden, Seda Bakan'ın Hadise ile oynadığı diziyle ilgili beğendiği yorum kafaları epey karıştırdı.

Kaynak: Magazin Gözü