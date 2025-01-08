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Will Smith'in Paylaşımı Matrix 5 Söylentilerini Gündeme Getirdi!

Will Smith'in Paylaşımı Matrix 5 Söylentilerini Gündeme Getirdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.01.2025 - 15:41

Ünlü oyuncu Will Smith başarıları ve geçtiğimiz yıl Oscar Ödül Töreni'nde attığı tokatla gündemden düşmeyen bir isim. Smith bu kez de kafaları karıştıran ve çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından Matrix'le ilgili yazdıkları, Matrix 5 söylentisini güçlendirdi.

Kaynak: Ekol TV

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/magazin/mat...
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Amerikalı aktör Will Smith, yabancı filmlerde izlemeyi en sevdiğimiz oyunculardan biri.

Amerikalı aktör Will Smith, yabancı filmlerde izlemeyi en sevdiğimiz oyunculardan biri.

Geçtiğimiz yıl Oscar Ödül Töreni'nde yaşanan tokat krizinin ardından adı gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz yıl Oscar Ödül Töreni'nde yaşanan tokat krizinin ardından adı gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, 1997'de Wachowski kardeşlerin kendisine Matrix filminde Neo rolünü teklif ettiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında, 1997'de Wachowski kardeşlerin kendisine Matrix filminde Neo rolünü teklif ettiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini dile getirdi.

Smith, dönemin popüler yapımı olan Wild Wild West filmini seçtiğini söyleyerek, 'Ama hala merak konusu: Will Smith, Neo rolünde olsaydı Matrix nasıl olurdu? Uyan Will...' ifadelerini kullandı.

Bu da Matrix serisinin 5. filminin gelip gelmeyeceğine dair söylentileri gündeme getirdi.

Bu da Matrix serisinin 5. filminin gelip gelmeyeceğine dair söylentileri gündeme getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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