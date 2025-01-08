Gassal'da Elif'i Canlandıran Sibel Aytan Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!
Gassal'da Elif'i Canlandıran Sibel Aytan Diziyle İlgili İtirafta Bulundu!
TRT Tabii'de ilk sezonuyla izleyiciyle buluşan Gassal dizisi izlenme rekorları kırmış ve izleyiciden tam not almıştı. Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı dizinin ikinci sezonuna dair detaylar da gelmeye başlamıştı. Dizide Baki kadar Elif de dikkat çekti. Ahmet Kural'ın partneri olan ve oyunculuğuyla çok beğenilen Sibel Aytan, diziyle ilgili itirafta bulundu.
Kaynak: Muhabir Online
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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etti ve çok sevildi.
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Dizinin ikinci sezon tanıtımı da ilk sezonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra geldi.
Dizinin ilk sezonunda Elif'e hayat veren ve beğeni toplayan Sibel Aytan'ın ikinci sezonda yer almayacağı bilgisi herkesi üzmüştü.
Aytan, ilk sezonun ardından diziyle ilgili itirafta bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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