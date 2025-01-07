Bir Ustaya Daha Saygı: Sadri Alışık'ın Hayatı Film Oluyor!
Bir Ustaya Daha Saygı: Sadri Alışık'ın Hayatı Film Oluyor!
Sanat camiasının sevilen isimlerinin hayatları film olmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Sadri Alışık'ın doğumunun 100. yıl dönümünde, sanatçının hayatını konu alan film vizyona girecek. Henüz kadrosu belli olmayan film şimdiden heyecan uyandırdı.
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Türk sinema ve tiyatro tarihinin unutulmaz usta ismi Sadri Alışık, yüzüncü yaşında unutulmaz bir şekilde anılacak.
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Sanatçının kahkaha ve hüznü bir araya getiren hayat hikayesiyle hazırlanan film, Alışık'ın doğumun 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene vizyona girecek.
Özer Feyzioğlu, filmin hem senaryosunu üstlenecek hem de yönetmenliğini yapacak.
Çekimlerine yaz aylarında başlanacak filmin kadrosunda kimlerin yer alacağı bilinmiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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