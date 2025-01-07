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Vahşi Kelebek Yeniden Sahnede: Prens'in 3. Sezon Çekimleri Sonunda Başladı!

Vahşi Kelebek Yeniden Sahnede: Prens'in 3. Sezon Çekimleri Sonunda Başladı!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2025 - 18:48

Kaptan Vahşi Kelebek ve ailesini, Van Dijk'i ve diğerlerini hepimiz özledik. İlk iki sezonuyla fırtınalar estiren Prens'in yeni sezonunun ne zaman geleceği hepimiz için merak konusuydu. Dizinin merakla ve heyecanla beklenen yeni sezonundan haber sonunda geldi. Prens'in üçüncü sezon çekimleri başladı!

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Kendisine bir isim bile konmayan ama kendi çabasıyla (?) Kaptan Vahşi Kelebek olmaya hak kazanan Prens'i hepimiz özledik!

Kendisine bir isim bile konmayan ama kendi çabasıyla (?) Kaptan Vahşi Kelebek olmaya hak kazanan Prens'i hepimiz özledik!

Ödüllere doymayan Prens, ilk iki sezon gösterdiği başarıyla izleyen herkesin kalbinde taht kurmuştu.

Ödüllere doymayan Prens, ilk iki sezon gösterdiği başarıyla izleyen herkesin kalbinde taht kurmuştu.

Dizinin üçüncü sezonunun geleceğine dair haberin paylaşılmasının ardından çekimlerin ne zaman başlayacağı merak konusuydu.

Dizinin üçüncü sezonunun geleceğine dair haberin paylaşılmasının ardından çekimlerin ne zaman başlayacağı merak konusuydu.

Blu TV ve Giray Altınok'un hesaplarından yapılan paylaşımla "Kelebek 3. kez kanat çırpıyor ve bir yerlerde muhakkak fırtına kopacak. 🦋" diyerek yeni sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu.

Blu TV ve Giray Altınok'un hesaplarından yapılan paylaşımla "Kelebek 3. kez kanat çırpıyor ve bir yerlerde muhakkak fırtına kopacak. 🦋" diyerek yeni sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu.

Bir an önce nisan gelsin!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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