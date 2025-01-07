Nicole Kidman Babygirl Filmindeki Cinsel İçerikli Sahneleri Hakkında Konuştu!

Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrolde olduğu Babygirl filmi gündeme yerleşti. Müstehcen sahneleri ile tartışma konusu olan filmde 'süt' kullanılması dikkat çekti. Cinsel içerikli sahnelerde süt vurgusu kullanıcıların merakını uyandırmıştı. Başrol oyuncusu Nicole Kidman konu ile ilgili konuştu. O sahneler çekilirken, 16 bardak süt içmek zorunda kaldığını ve zorlandığını söyledi.