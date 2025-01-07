Nicole Kidman Babygirl Filmindeki Cinsel İçerikli Sahneleri Hakkında Konuştu!
Nicole Kidman Babygirl Filmindeki Cinsel İçerikli Sahneleri Hakkında Konuştu!
Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrolde olduğu Babygirl filmi gündeme yerleşti. Müstehcen sahneleri ile tartışma konusu olan filmde 'süt' kullanılması dikkat çekti. Cinsel içerikli sahnelerde süt vurgusu kullanıcıların merakını uyandırmıştı. Başrol oyuncusu Nicole Kidman konu ile ilgili konuştu. O sahneler çekilirken, 16 bardak süt içmek zorunda kaldığını ve zorlandığını söyledi.
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Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı Babygirl filmi, cesur sahneleriyle gündemden düşmüyor. Daha önce müstehcen sahneleriyle dikkat çeken yapım, bu kez "süt sahneleri" ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Filmde Nicole Kidman'ın canlandırdığı Romy karakteriyle Harris Dickinson’ın oynadığı Samuel arasında geçen çarpıcı bir sahnede, Samuel’in Romy’nin dudağından süt içtiği anlar izleyicileri şaşırttı.
Üstelik süt, filmin yalnızca bu sahnesinde değil, farklı sahnelerinde de yoğun şekilde kullanılıyor. Bir başka sahnede Romy’nin baştan çıkarıcı bir şekilde süt içtiği görüntüler, filmin simgesel bir anlatım dili olarak öne çıktı.
Nicole Kidman, bu sahnelerin anlamını açıklarken, sütün hikayede güç ve ilişki dinamiklerini temsil ettiğini belirtti. Hits Radio'ya verdiği röportajda, "Süt, kurabiye ve diğer duyusal unsurlar, karakterlerin arasındaki güç mücadelesini ifade etmek için metafor olarak kullanıldı." dedi.
Ünlü oyuncu, özellikle kötü şöhretli bar sahnesinde yaklaşık 16 bardak süt içmek zorunda kaldığını ekleyerek, çekimlerin ne kadar zorlu geçtiğini de vurguladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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