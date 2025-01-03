Gassal Dizisine 'Kadın Gassal' Geldi: Güzel Oyuncu Rolü için Tesettüre Girdi!

TRT’nin dijital platformu Tabii dizisi Gassal, reklam çalışması ile tepki çekmişti. Ancak dizinin ilk sezonu büyük beğeni topladı. Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu diziye yeni bir isim de katıldı. 2. sezon çekimleri biten diziye Hande Soral, kadın gassal olarak girdi. Güzel oyuncu rolü için tesettüre de girdi. İşte Soral'ın o sahnesi ve imaj değişikliği...