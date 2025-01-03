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Gassal Dizisine 'Kadın Gassal' Geldi: Güzel Oyuncu Rolü için Tesettüre Girdi!

Gassal Dizisine 'Kadın Gassal' Geldi: Güzel Oyuncu Rolü için Tesettüre Girdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.01.2025 - 09:51

TRT’nin dijital platformu Tabii dizisi Gassal, reklam çalışması ile tepki çekmişti. Ancak dizinin ilk sezonu büyük beğeni topladı. Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu diziye yeni bir isim de katıldı. 2. sezon çekimleri biten diziye Hande Soral, kadın gassal olarak girdi. Güzel oyuncu rolü için tesettüre de girdi. İşte Soral'ın o sahnesi ve imaj değişikliği...

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TRT’nin dijital platformu Tabii, dikkat çekici bir yapımla izleyicilerin karşısına çıktı: Ahmet Kural’ın başrolünü üstlendiği Gassal. “Ölünce beni kim yıkayacak?” sloganlı afişleriyle merak uyandıran dizi, hem hikayesi hem de müzikleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TRT’nin dijital platformu Tabii, dikkat çekici bir yapımla izleyicilerin karşısına çıktı: Ahmet Kural’ın başrolünü üstlendiği Gassal. “Ölünce beni kim yıkayacak?” sloganlı afişleriyle merak uyandıran dizi, hem hikayesi hem de müzikleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İlk sezonuyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran Gassal, her detayıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

İlk sezonuyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran Gassal, her detayıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

Kendi yalnızlığından kurtulmak ve farklı bir yaşam deneyimlemek isteyen Baki'nin hikayesine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Kendi yalnızlığından kurtulmak ve farklı bir yaşam deneyimlemek isteyen Baki'nin hikayesine yeni bir oyuncu daha katıldı.

2. sezon çekimleri tamamlanan diziye Hande Soral kadın gassal olarak katıldı. Güzel oyuncu rolü için tesettüre de girdi.

2. sezon çekimleri tamamlanan diziye Hande Soral kadın gassal olarak katıldı. Güzel oyuncu rolü için tesettüre de girdi.

İşte o sahne:

İşte o sahne:
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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