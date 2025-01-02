Son Dört Belli Oldu: MasterChef Türkiye Final Tarihi Ne Zaman?
Son Dört Belli Oldu: MasterChef Türkiye Final Tarihi Ne Zaman?
MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı. tv8 ekranlarında Survivor yeni bölümü ile başladıktan sonra izleyenler MasterChef 2024 sezonunun şampiyonunu merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yarışmadan Beyza elenmişti. Ardından son 4 finalist belli oldu. MasterChef'te beklenen final tarihi açıklandı. İşte tüm detaylar...
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MasterChef Türkiye heyecanı devam ederken sezonun ne zaman sona ereceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
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Her yıl ilgiyle takip edilen final bu sezon son dörde kalan yarışmacıların mücadelesiyle 11 Ocak Cumartesi günü TV8 ekranlarından yayınlanacak.
Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 11 Ocak Cumartesi günü sona erecek.
MasterChef şampiyonu olmak için son kez yarışacak 4 isim Semih, Kerem, Eda ve Onur olacak. Heyecan dolu final için geri sayım başlarken sizin şampiyonunuz kim? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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