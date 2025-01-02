Son Dört Belli Oldu: MasterChef Türkiye Final Tarihi Ne Zaman?

MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı. tv8 ekranlarında Survivor yeni bölümü ile başladıktan sonra izleyenler MasterChef 2024 sezonunun şampiyonunu merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yarışmadan Beyza elenmişti. Ardından son 4 finalist belli oldu. MasterChef'te beklenen final tarihi açıklandı. İşte tüm detaylar...