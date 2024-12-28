Sürpriz Konuklar Sonunda Belli Oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Tanıtım Videosu Acun Ilıcalı'dan Geldi!

Beklenen gün geldi çattı! Yılbaşı akşamı televizyon karşısında olacaklara duyurulur: Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü tanıtımını yayınladı. Bu yıl jüride ilk kez yer alacak ünlü isim de tanıtımda yer aldı. İşte birbirinden özel konukları ve güldüren anlarıyla heyecan bastıran O Ses tanıtımı....