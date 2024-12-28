Sürpriz Konuklar Sonunda Belli Oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Tanıtım Videosu Acun Ilıcalı'dan Geldi!
Sürpriz Konuklar Sonunda Belli Oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Tanıtım Videosu Acun Ilıcalı'dan Geldi!
Beklenen gün geldi çattı! Yılbaşı akşamı televizyon karşısında olacaklara duyurulur: Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü tanıtımını yayınladı. Bu yıl jüride ilk kez yer alacak ünlü isim de tanıtımda yer aldı. İşte birbirinden özel konukları ve güldüren anlarıyla heyecan bastıran O Ses tanıtımı....
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Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
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Heyecanla beklenen o günden önce meraklısına tanıtım videosu da geldi. Acun Ilıcalı’nın paylaştığı tanıtım videosu, heyecanımızı ikiye katladı.
Bu yıl programda çok özel konuklar ve bir de jüride ilk kez oturacak bir isim yer alıyor. Ezgi Mola'nın Beyaz, Hadise ve Gökhan Özoğuz'la birlikte olacağı yılbaşı bölümüne hazır mısınız?
İşte gecenin unutulmaz konukları ve tanıtım videosu...
Mert Turak
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Beril Pozam & Ersin Arıcı
Esra Bilgiç
Barış Kılıç
Mina Demirtaş
Doğukan Güngör
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Aslıhan Güner
Dilan Çiçek Deniz
Burak Kut
Sıla Türkoğlu
Aleyna Tilki
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Deniz Baysal & Barış Yurtçu
Nalet Bebe (Ömer Başdoğan)
Diren Polatoğulları
Ülkü Hilal Çiftçi
Berfu & Eser Yenenler
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Giray Altınok
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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