Kızılcık Şerbeti'ne Sevdiğimiz Diziden Ayrılan Bomba Bir İsim Transfer Oldu!
Kızılcık Şerbeti'ne Sevdiğimiz Diziden Ayrılan Bomba Bir İsim Transfer Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Kızılcık Şerbeti son bölümü ile erkanda fırtınalar estirdi. Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın diziden ayrılması herkesi şoke etmişti. Ancak diziye yeni bir karakter geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre en son Sandık Kokusu'nda izlediğimiz o isim yeni bölümde karşımıza çıkacak. İşte detaylar...
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Son bölümü ile adeta sevenlerine final tadında bir bölüm izleten Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim katıldı.
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Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın ayrılığının ardından diziye Sandık Kokusu'ndan bir isim transfer oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre o isim Ece İrtem oldu. 84. bölümde diziye giriş yapacak oyuncu Ünalların oteline Işıl müdür olarak gelecek. Kıvılcım'la da İzmir'den arkadaş çıkacaklar.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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