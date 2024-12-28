Kızılcık Şerbeti'ne Sevdiğimiz Diziden Ayrılan Bomba Bir İsim Transfer Oldu!

Kızılcık Şerbeti son bölümü ile erkanda fırtınalar estirdi. Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın diziden ayrılması herkesi şoke etmişti. Ancak diziye yeni bir karakter geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre en son Sandık Kokusu'nda izlediğimiz o isim yeni bölümde karşımıza çıkacak. İşte detaylar...