"Necla Flüte Dönüşüyor!": Dizilerde Kulak Zarımızı Delen İkonik Çığlıklara ve Cinnet Anlarına Bakalım!

Bu gözler neler gördü ama bazılarını hiç unutamıyor. Şimdiye kadar ekranda izlediğimiz dizilerde birçok tuhaf sahne ile karşılaştık ama hiçbiri Yaprak Dökümü Necla'nın flüte dönüştüğü sahneyi aşamaz. Necla'dan ilham alarak izlediğimiz en ikonik çığlıkları ve oyuncuların rol gereği geçirdiği cinnet anlarını derledik. İzlerken etkileyiciydi ama şimdi bakınca çok komik! Hadi biraz gülelim...