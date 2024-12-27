"Necla Flüte Dönüşüyor!": Dizilerde Kulak Zarımızı Delen İkonik Çığlıklara ve Cinnet Anlarına Bakalım!
"Necla Flüte Dönüşüyor!": Dizilerde Kulak Zarımızı Delen İkonik Çığlıklara ve Cinnet Anlarına Bakalım!
Bu gözler neler gördü ama bazılarını hiç unutamıyor. Şimdiye kadar ekranda izlediğimiz dizilerde birçok tuhaf sahne ile karşılaştık ama hiçbiri Yaprak Dökümü Necla'nın flüte dönüştüğü sahneyi aşamaz. Necla'dan ilham alarak izlediğimiz en ikonik çığlıkları ve oyuncuların rol gereği geçirdiği cinnet anlarını derledik. İzlerken etkileyiciydi ama şimdi bakınca çok komik! Hadi biraz gülelim...
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1. Tabii ki Yaprak Dökümü Necla ile başlayacaktık! Üstü yok, iddia ediyoruz gelmez de!
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2. Aşk-ı Memnu - Bihter'in çığlığı
3. Muhteşem Yüzyıl - Hürrem ve Mahidevran kavgası
4. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Fatih'in yüzüne gerçekleri çarpınca cinnet geçirdiği sahne
5. Adını Feriha Koydum - Feriha ve Emir’in kavgaları
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6. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde çığlıkların koptuğu o sahne
7. Yalı Çapkını - Suna
8. Medcezir - Mira
9. Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... - Nur
10. Kızılcık Şerbeti - Pembe cinneti
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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