Habibe Annesi için Feryat Etmişti: Nezaket Uyur'un Cinayet Şüphesi için JASAT Devreye Girdi!

Müge Anlı'nın yayınları bir kez daha sesimiz oldu. Yayına annesinin kaybı için çıkan Habibe hepimizin yüreğini dağlamıştı. 2 ablasının da geldiği yayınlarda kızların başına gelenler hepimizi epey sarstı. Bugünkü yayında sosyal medyada da duruşuyla takdir kazanan Habibe, 'Sesimizi duyun. Sevil Çetinkaya cinayetinde özel ekip kurulmuştu. Bizim annemiz için de JASAT özel ekibi kurulsun.' diye feryat etmişti. Hemen ardından güzel haber geldi. İşte hepimizin tüylerini diken diken eden o anlar...