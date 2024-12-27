Habibe Annesi için Feryat Etmişti: Nezaket Uyur'un Cinayet Şüphesi için JASAT Devreye Girdi!
Habibe Annesi için Feryat Etmişti: Nezaket Uyur'un Cinayet Şüphesi için JASAT Devreye Girdi!
Müge Anlı'nın yayınları bir kez daha sesimiz oldu. Yayına annesinin kaybı için çıkan Habibe hepimizin yüreğini dağlamıştı. 2 ablasının da geldiği yayınlarda kızların başına gelenler hepimizi epey sarstı. Bugünkü yayında sosyal medyada da duruşuyla takdir kazanan Habibe, 'Sesimizi duyun. Sevil Çetinkaya cinayetinde özel ekip kurulmuştu. Bizim annemiz için de JASAT özel ekibi kurulsun.' diye feryat etmişti. Hemen ardından güzel haber geldi. İşte hepimizin tüylerini diken diken eden o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'ya annesi Nezaket Uyur'un kaybı için katılan Habibe duruşu ile izleyenlerin takdirini toplamıştı. Eğitimden alıkonan ve evden kaçarak hayata tutunan Habibe, kendini savunduğu anlarda söyleyemediklerimi söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bundan 19 yıl evvel ortadan kaybolan annesini bulmak isteyen yalnızca o değildi. Ablaları Sebile ve Nebile de kardeşlerine destek verdiler.
Babalarının umursamazlığı, amcalarının tacizi ve üvey anne arasında savrulan çocuklar şimdi birlik olup annelerine ne olduğunu sordular.
Yayına gelen babaları Yusuf Bey, anneleri ile ilgili hiçbir şey bilmediğini söyledi. Amcaları ise çocukları taciz ettiklerini de anne Nezaket'e uyuşturuc verdiklerini ve istismar ettiklerini de kesin bir dille reddetti.
Ama babaları bile dönüp taciz edildiklerini söyleyen 3 kızına "Kızım siz ne yaşadınız?" diye sormadı. Yine de kızların başlarını eğmeden haklarını arayışları hepimizi gururlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugünkü yayında Habibe bir kez daha annesi için feryat etti. "Sesimizi duyun. Sevil Çetinkaya cinayetinde özel ekip kurulmuştu. Bizim annemiz için de JASAT özel ekibi kurulsun." dediği sırada güzel haberi Müge Anlı verdi.
Yayını ihbar kabul eden JASAT ekipleri İstanbul'da özel bir araştırma başlattı. Özellikle son gelen ihbarlara göre Nezaket'in kimliğinin bulunduğu tahmin edilen Arnavutköy bölgesinde incelemeler başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kızların, babaları da dahil tüm sülalesi hem yalancı hem de aşağılık yaratıklar. Kızlara sahip çıkmamışlar ve şu anda bile sahip çıkmıyorlar ve sadece laf ka... Devamını Gör