Yakışıklı Oyuncu Metin Akdülger'in Yeni Filminde Partneri Belli Oldu!

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz Metin Akdülger'in yeni adresi belli oldu. Yeni sezonda film çekecek yakışıklı oyuncu hayranlarının ilgisini topladı. Filmin detayları henüz bilinmiyor. Ancak Akdülger'in partneri belli oldu. Bakalım, ikiliyi yakıştıracak mısınız? İşte detaylar...