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Yakışıklı Oyuncu Metin Akdülger'in Yeni Filminde Partneri Belli Oldu!

Yakışıklı Oyuncu Metin Akdülger'in Yeni Filminde Partneri Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.12.2024 - 13:31

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz Metin Akdülger'in yeni adresi belli oldu. Yeni sezonda film çekecek yakışıklı oyuncu hayranlarının ilgisini topladı. Filmin detayları henüz bilinmiyor. Ancak Akdülger'in partneri belli oldu. Bakalım, ikiliyi yakıştıracak mısınız? İşte detaylar...

Kaynak: https://x.com/neizledik/status/187256...
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En son "Kimler Geldi, Kimler Geçti" dizisinde Serenay Sarıkaya'nın partneri olan Metin Akdülger yeni bir heyecan içerisinde.

En son "Kimler Geldi, Kimler Geçti" dizisinde Serenay Sarıkaya'nın partneri olan Metin Akdülger yeni bir heyecan içerisinde.

Yakışıklı oyuncu film hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda karşımıza çıkacağı tahmin edilen filmdeki partneri de belli oldu.

Yakışıklı oyuncu film hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda karşımıza çıkacağı tahmin edilen filmdeki partneri de belli oldu.

Yeşim Ustaoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturacağı filmde Akdülger'in partneri Öykü Karayel oldu.

Yeşim Ustaoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturacağı filmde Akdülger'in partneri Öykü Karayel oldu.

Bir Başkadır dizisinde efsane bir oyunculuk performası sergileyen Karayel, bu kez zannediyoruz romantik bir hikayede karşımıza çıkacak.

Bir Başkadır dizisinde efsane bir oyunculuk performası sergileyen Karayel, bu kez zannediyoruz romantik bir hikayede karşımıza çıkacak.

Siz ikiliyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ikiliyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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