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'Baby Driver' Filmiyle Tanınan 16 Yaşındaki Oyuncu Hudson Joseph Meek Hayatını Kaybetti!

'Baby Driver' Filmiyle Tanınan 16 Yaşındaki Oyuncu Hudson Joseph Meek Hayatını Kaybetti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.12.2024 - 09:25

Baby Driver filmi ile tanıdığımız ünlü oyuncudan üzücü haber geldi. Henüz 16 yaşında olan Hudson Joseph Meek, hayatını kaybetti. Hareket halindeki bir araçtan fırlayan oyuncu, feci bir şekilde can verdi. Adli Tıp'tan gelen açıklama korkutucuydu. Baby Driver izleyicisinin gülümseme ile hatırladığı ismin acı haberi geniş yankı buldu.

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Amerikalı oyuncu Hudson Joseph Meek, ilk kez "Baby Driver" filmiyle tanınmıştı. Ancak ne yazık ki, geçen hafta Alabama'nın Vestavia Hills kentinde yaşanan bir olayda hareket halindeki bir araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Amerikalı oyuncu Hudson Joseph Meek, ilk kez "Baby Driver" filmiyle tanınmıştı. Ancak ne yazık ki, geçen hafta Alabama'nın Vestavia Hills kentinde yaşanan bir olayda hareket halindeki bir araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Jefferson County Adli Tabip Ofisi, olayın saat 22:45'te gerçekleştiğini ve Meek'in düştükten sonra künt travma geçirdiğini belirtti.

Jefferson County Adli Tabip Ofisi, olayın saat 22:45'te gerçekleştiğini ve Meek'in düştükten sonra künt travma geçirdiğini belirtti.

Yerel kaynaklar, oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar, oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vestavia Hills Polis Departmanı, genç oyuncunun ölümüne sebep olan koşulları araştırıyor. Meek'in veda töreni 28 Aralık'ta düzenlenecek.

Vestavia Hills Polis Departmanı, genç oyuncunun ölümüne sebep olan koşulları araştırıyor. Meek'in veda töreni 28 Aralık'ta düzenlenecek.

Hudson Meek, 2017 yılında "Baby Driver" filminde canlandırdığı "Young Baby" karakteriyle sinema dünyasında tanınmıştı.

Hudson Meek, 2017 yılında "Baby Driver" filminde canlandırdığı "Young Baby" karakteriyle sinema dünyasında tanınmıştı.

Bunun yanı sıra, 'MacGyver' adlı TV şovunda ve 'The Santa Con' gibi yapımlarda da rol aldı. Oyunculuk kariyeri boyunca 'Genius', 'The School Duel' gibi birçok projede yer alan Meek, genç yaşına rağmen oldukça etkileyici bir kariyere sahipti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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