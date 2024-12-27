'Baby Driver' Filmiyle Tanınan 16 Yaşındaki Oyuncu Hudson Joseph Meek Hayatını Kaybetti!

Bunun yanı sıra, 'MacGyver' adlı TV şovunda ve 'The Santa Con' gibi yapımlarda da rol aldı. Oyunculuk kariyeri boyunca 'Genius', 'The School Duel' gibi birçok projede yer alan Meek, genç yaşına rağmen oldukça etkileyici bir kariyere sahipti.