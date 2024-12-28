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MasterChef Türkiye'de Kim Kazandı? MasterChef'in 2. Finalisti Belli Oldu!

MasterChef Türkiye'de Kim Kazandı? MasterChef'in 2. Finalisti Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.12.2024 - 00:21

MasterChef Türkiye 2024'te finale doğru heyecan artıyor. Geçtiğimiz hafta, yarışmacılar arasında yapılan zorlu mücadeleler sonucunda ceketler sahiplerini buldu. Şimdi ise finalistler belirlenmeye başladı. Semih, MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti olmuştu. 28 Aralık Cumartesi akşamı MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef'in 2. finalisti...

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MasterChef Türkiye 2024'te final heyecanı her geçen gün artıyor. Yarışmacılar, hem şefleri hem de izleyicileri etkilemek için mutfakta tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 2024'te final heyecanı her geçen gün artıyor. Yarışmacılar, hem şefleri hem de izleyicileri etkilemek için mutfakta tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, büyük final öncesinde düzenlenen kritik oyunlar sonucunda ceketler sahiplerini bulmuştu.

Geçtiğimiz hafta, büyük final öncesinde düzenlenen kritik oyunlar sonucunda ceketler sahiplerini bulmuştu.

Büyük mücadelenin ardından Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih, son 4'e kalmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Büyük mücadelenin ardından Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih, son 4'e kalmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

MasterChef’in ilk finalisti Semih olmuştu. 2. finalist için nefesler bu akşamki yarışta tutuldu.

MasterChef’in ilk finalisti Semih olmuştu. 2. finalist için nefesler bu akşamki yarışta tutuldu.

MasterChef’in 2. finalisti Onur oldu.

MasterChef’in 2. finalisti Onur oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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