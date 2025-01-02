Daha Çekimler Başlamadan Kaosu Başlamış: Survivor Elemelerinde Kadınların Birbirine Girdiği Ortaya Çıktı!

Survivor 2025 tüm heyecanı ile dün akşam ekrana geldi. İlk bölüm dolayısıyla beklenti yüksekti ancak bu kadarını beklemiyorduk. Bölümde yaşananların yanı sıra Tuğba Yeni, Dilşah Kurt ve Almeda Baylan arasında geçen kavga damga vurdu. Acun Ilıcalı konsey sırasında daha elemelerde kavga eden kadın yarışmacıları mecburen ayırmak zorunda kaldıklarını açıkladı.