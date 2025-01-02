Daha Çekimler Başlamadan Kaosu Başlamış: Survivor Elemelerinde Kadınların Birbirine Girdiği Ortaya Çıktı!
Daha Çekimler Başlamadan Kaosu Başlamış: Survivor Elemelerinde Kadınların Birbirine Girdiği Ortaya Çıktı!
Survivor 2025 tüm heyecanı ile dün akşam ekrana geldi. İlk bölüm dolayısıyla beklenti yüksekti ancak bu kadarını beklemiyorduk. Bölümde yaşananların yanı sıra Tuğba Yeni, Dilşah Kurt ve Almeda Baylan arasında geçen kavga damga vurdu. Acun Ilıcalı konsey sırasında daha elemelerde kavga eden kadın yarışmacıları mecburen ayırmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor bir başladı pir başladı. Daha dün ilk bölümü yayınlanan Survivor'da olaylar bitmek bilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı konsey sırasında yaptığı açıklamada kadın yarışmacıları mecburen ayırmak zorunda kaldıklarını, seçim yaparken bazı isimlerin agresyon yaratabileceğini düşünerek hareket ettiklerini açıkladı.
Çünkü daha Survivor çekimleri başlamadan kadınlar arasında kavga çıkmıştı. Ilıcalı, elemeler sırasında kadınlar arasında arkada gerginlik yaşandığını söyledi.
Tuğba Yeni, Dilşah Kurt ve Almeda Baylan arasında ipler gerildi. Tuğba birkaç kişi ile tartışırken Dilşah ile Almeda ikilisi neredeyse düşman oldu.
"Sosyal medyadan takip ettin, etmedin" diye başlayan tartışma giderek büyüdü Dilaşh, "Durduk yere düşman edindim." diye o anları anlatırken Almeda "Sen anca kurt postu olursun" diye laf soktu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın