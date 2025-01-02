Esra Erol'da Ortalık Karıştı: Kayıp Fatih'in Annesi ile İlgili İddialar Yenilir Yutulur Gibi Değil!

Esra Erol, Ekim ayından bu yana yayınlarında 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor. Fatih'in ne cansız bedenine ne de kendisine dair bir ipucuna henüz ulaşılamadı. Ancak yayında yaşananlar hepimizi dumur etti. Esra Erol'a ilk olarak kayıp Fatih'in annesi Rabia çıkmıştı. Ancak Rabia'nın çelişkili ifadeleri onu dönülmez bir yola soktu. Rabia ile ilgili görüştüğü başka erkekler olduğu iddia edildi. Yayında ortaya çıkanların ardından oğulları kayıp olan Rabia ve Mahmut çifti birbirine girdi.