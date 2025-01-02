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Esra Erol'da Ortalık Karıştı: Kayıp Fatih'in Annesi ile İlgili İddialar Yenilir Yutulur Gibi Değil!

Esra Erol'da Ortalık Karıştı: Kayıp Fatih'in Annesi ile İlgili İddialar Yenilir Yutulur Gibi Değil!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.01.2025 - 18:13

Esra Erol, Ekim ayından bu yana yayınlarında 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor. Fatih'in ne cansız bedenine ne de kendisine dair bir ipucuna henüz ulaşılamadı. Ancak yayında yaşananlar hepimizi dumur etti. Esra Erol'a ilk olarak kayıp Fatih'in annesi Rabia çıkmıştı. Ancak Rabia'nın çelişkili ifadeleri onu dönülmez bir yola soktu. Rabia ile ilgili görüştüğü başka erkekler olduğu iddia edildi. Yayında ortaya çıkanların ardından oğulları kayıp olan Rabia ve Mahmut çifti birbirine girdi.

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Yaklaşık 170 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Fatih Aydın, tüm Türkiye'nin kalbini sızlatıyor. Esra Erol'da aranan genç adam ile ilgili herhangi bir ipucu bulunamadı ancak oklar bir anda annesi Rabia'ya döndü.

Yaklaşık 170 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Fatih Aydın, tüm Türkiye'nin kalbini sızlatıyor. Esra Erol'da aranan genç adam ile ilgili herhangi bir ipucu bulunamadı ancak oklar bir anda annesi Rabia'ya döndü.

Aslında oğlu Fatih'i aramak için ilk olarak anne Rabia yayına katılmıştı. Hatta baba Mahmut, içip içip yayına bağlanıp keyfi olarak stüdyoya gelmeyi reddettiğinde herkes onu suçlamıştı. Ancak Rabia ile ilgili ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

Aslında oğlu Fatih'i aramak için ilk olarak anne Rabia yayına katılmıştı. Hatta baba Mahmut, içip içip yayına bağlanıp keyfi olarak stüdyoya gelmeyi reddettiğinde herkes onu suçlamıştı. Ancak Rabia ile ilgili ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

Kocası Mahmut'tan şiddet gördüğünü ve oğlu Fatih'in de babasıyla kavga ettikten sonra evden çıkıp gittiğini anlatan Rabia ile ilgili eli silahlı adamlarla görüştüğü ortaya çıktı.

Kocası Mahmut'tan şiddet gördüğünü ve oğlu Fatih'in de babasıyla kavga ettikten sonra evden çıkıp gittiğini anlatan Rabia ile ilgili eli silahlı adamlarla görüştüğü ortaya çıktı.

Üstelik oğlu gittikten sonra kendisini arayınca açmayan Rabia, aynı dakikalarda eşinin arkadaşı ve boya ustası ile uzun süre telefonda konuşması dikkat çekmişti.

Üstelik oğlu gittikten sonra kendisini arayınca açmayan Rabia, aynı dakikalarda eşinin arkadaşı ve boya ustası ile uzun süre telefonda konuşması dikkat çekmişti.

Ancak son olarak yayında Şahin Canbekli adı geçti. Kayıp başvurusu yapmak için karakola gittiğinde bile Şahin Canbekli ile görüştüğü ortaya çıkan Rabia, önce yalan söyledi. Sonra yalan söylediğini kabul etti.

Ancak son olarak yayında Şahin Canbekli adı geçti. Kayıp başvurusu yapmak için karakola gittiğinde bile Şahin Canbekli ile görüştüğü ortaya çıkan Rabia, önce yalan söyledi. Sonra yalan söylediğini kabul etti.
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Şahin Canbekli'nin kadın ticareti yaptığı da yayında iddia edildi. Ancak Şahin Bey "Ben klima ve doğalgaz işinde çalışıyorum. Rabia'ya da temizlik işi buldum." dedi. Rabia ise Şahin'in temizlik şirketi olduğunu söylemişti. Daha da öncesinde çalıştığı kadının eşi olduğunu söylemişti.

Şahin Canbekli'nin kadın ticareti yaptığı da yayında iddia edildi. Ancak Şahin Bey "Ben klima ve doğalgaz işinde çalışıyorum. Rabia'ya da temizlik işi buldum." dedi. Rabia ise Şahin'in temizlik şirketi olduğunu söylemişti. Daha da öncesinde çalıştığı kadının eşi olduğunu söylemişti.

Tüm bunlar üst üste gelince eşi Mahmut adeta sinirden köpürdü. Yayına gelen Mahmut ve kardeşi Rabia'yı hırsızlıklıkla ve aldatmakla suçladılar. Birbirlerinin üstüne saldıran konukların o anları kesildi.

Tüm bunlar üst üste gelince eşi Mahmut adeta sinirden köpürdü. Yayına gelen Mahmut ve kardeşi Rabia'yı hırsızlıklıkla ve aldatmakla suçladılar. Birbirlerinin üstüne saldıran konukların o anları kesildi.

Rabia ısrarla bu iddiaları reddetse de son bulmadı. Çünkü bahsi geçen Şahin Canbekli'nin daha önce Fatih'in kaybı ile ilgili bir ihbarda tarif edilen dövmeli kişi olabileceğinden şüphe edildi.

Rabia ısrarla bu iddiaları reddetse de son bulmadı. Çünkü bahsi geçen Şahin Canbekli'nin daha önce Fatih'in kaybı ile ilgili bir ihbarda tarif edilen dövmeli kişi olabileceğinden şüphe edildi.

Esra Erol'un yayınında ortalık karışırken Fatih'in bir arkadaşı da yayına gelip anne Rabia'nın eşi Mahmut'a ve Fatih'e uyku ilacı verip dışarı çıktığını iddia etti. Ayrıca anne Rabia'nın sevgilisinin bir gün oğlunu aradığını da söyledi. Fatih'in başına annesi yüzünden bir şey geldiği düşünülüyor. Baba Mahmut ise savcılığa karısı ve Şahin için suç duyurusunda bulundu.

Esra Erol'un yayınında ortalık karışırken Fatih'in bir arkadaşı da yayına gelip anne Rabia'nın eşi Mahmut'a ve Fatih'e uyku ilacı verip dışarı çıktığını iddia etti. Ayrıca anne Rabia'nın sevgilisinin bir gün oğlunu aradığını da söyledi. Fatih'in başına annesi yüzünden bir şey geldiği düşünülüyor. Baba Mahmut ise savcılığa karısı ve Şahin için suç duyurusunda bulundu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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