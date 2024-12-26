Esra Erol’da Aranan Fatih'in Kaybında Nefesler Tutuldu: Şüpheli Kişi Ayağıyla Stüdyoya Gelmiş Olabilir mi?
Esra Erol’da Aranan Fatih'in Kaybında Nefesler Tutuldu: Şüpheli Kişi Ayağıyla Stüdyoya Gelmiş Olabilir mi?
160 gündür Esra Erol'da aranan Fatih Aydın'ın kaybında ipuçları Şahin Canbekli'yi gösteriyor. Anne Rabia Aydın'ın oğlunun kaybından 2 gün sonra uzun süre telefonda konuştuğu kişi Şahin Canbekli'ydi. Şahin Bey, dünkü yayına ayağıyla geldi. Ancak boynundaki dövme herkesin dikkatini çekti. Çünkü haftalar önce Fatih Aydın'ın kaybı ile ilgili ihbarda bulunan Bekir, boynunda dövme olan birine işaret etmişti.
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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında 7 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Fatih Aydın aranıyor. Esra Erol, Ekim ayından bu yana devam ettiği yayınlarında sona gelmiş olabilir.
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Canlı yayında büyük bir ipucu yakalayan Esra Erol, anne Rabia'nın Fatih'in kaybından sonra görüştüğü kişilere dikkat çekti.
Rabia Hanım, Fatih'in kaybından iki gün sonra karakola gittiğinde Şahin Canbekli isminde bir kişi ile uzun süre telefonda konuşmuştu. Esra Erol, bu kişinin kim olduğunu sorduğunda ise Rabia yalan söyledi ve sonrasında yalanını itiraf etti.
Şahin Canbekli'nin temizlik şirketi olduğunu söyleyen Rabia'nın bu açıklaması da yalandı. Şahin Bey doğalgaz ve klima işleri ile ilgilendiğini söylerken hakkında yayına bağlananlar kadın ticareti yaptığını belirtti.
Şahin'in silahla çekilmiş fotoğrafları da izleyenlerin dikkatini çekti ancak Esra Erol haftalar önce Fatih'in kaybı ile ilgili yapılan biri ihbarı gündeme getirdi.
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Haftalar önce Fatih'in kimliğinin sahilde bulunduğu konuşulmuştu. Ardından bir erkek cüzdan daha aynı bölgeden çıkmıştı. O kimliği bulan kişi Bekir Bey, ihbarda bulunmuştu.
Sahil bölgesinde kaybın yaşandığı günlerde bir kavgaya tanık olan görgü tanığı Bekir Bey, yayında kavga edenlerden birinin boynunda dövme olduğuna işaret etmişti.
Dün yayına katılan Şahin Canbekli'nin de boynunda dövme olması ağızları açık bıraktı. Herkes Fatih'in kaybının aydınlatılmasını beklerken Esra Erol'un ulaştığı ipucu gözleri Şahin Canbekli'ye çevirdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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