Esra Erol’da Aranan Fatih'in Kaybında Nefesler Tutuldu: Şüpheli Kişi Ayağıyla Stüdyoya Gelmiş Olabilir mi?

160 gündür Esra Erol'da aranan Fatih Aydın'ın kaybında ipuçları Şahin Canbekli'yi gösteriyor. Anne Rabia Aydın'ın oğlunun kaybından 2 gün sonra uzun süre telefonda konuştuğu kişi Şahin Canbekli'ydi. Şahin Bey, dünkü yayına ayağıyla geldi. Ancak boynundaki dövme herkesin dikkatini çekti. Çünkü haftalar önce Fatih Aydın'ın kaybı ile ilgili ihbarda bulunan Bekir, boynunda dövme olan birine işaret etmişti.