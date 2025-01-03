2025 Sinema Listesi: İzlemeyi Sabırsızlıkla Beklediğimiz Filmler

Sinemaseverlere müjde! 2025 yılı sinemada çığır açacak. Herkesin merakla beklediği 11 film bu yıl yayına girecek. Şimdiden takviminizi ayarlayın, diye sizler için o filmleri listeledik. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın.