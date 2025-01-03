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2025 Sinema Listesi: İzlemeyi Sabırsızlıkla Beklediğimiz Filmler

2025 Sinema Listesi: İzlemeyi Sabırsızlıkla Beklediğimiz Filmler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.01.2025 - 12:49

Sinemaseverlere müjde! 2025 yılı sinemada çığır açacak. Herkesin merakla beklediği 11 film bu yıl yayına girecek. Şimdiden takviminizi ayarlayın, diye sizler için o filmleri listeledik. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://www.diken.com.tr/sinema-2025e...
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1. Nosferatu

1. Nosferatu

Vizyon Tarihi: 3 Ocak 2025

Robert Eggers’ın yönetmenliğini yaptığı korku filmi, vampirlerin karanlık dünyasını keşfe çıkarıyor. Başrollerde Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe ve Bill Skarsgård yer alıyor.

2. Babygirl

2. Babygirl

Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2025

Nicole Kidman ve Harris Dickinson’ın başrollerinde yer aldığı bu dram filmi, yasak bir ilişkinin karmaşık hikayesini anlatıyor.

3. A Complete Unknown

3. A Complete Unknown

Vizyon Tarihi: 7 Şubat 2025

Bob Dylan’ın hayatını konu alan bu filmde Timothée Chalamet, ünlü müzisyeni canlandırıyor. Monica Barbaro ise Joan Baez’i canlandırıyor.

4. A Real Pain

4. A Real Pain

Vizyon Tarihi: 28 Şubat 2025

Jesse Eisenberg’in hem yönettiği hem de başrolde yer aldığı bu film, iki kuzenin Polonya’da çıktıkları duygu yüklü bir yolculuğu anlatıyor. Filmde Kieran Culkin de rol alıyor.

5. The Seed of the Sacred Fig

5. The Seed of the Sacred Fig

Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2025

Mohammad Rasoulof’un İran’daki cinsiyet eşitsizliği ve dini baskıları işlediği filmi, Cannes Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı.

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6. Mickey 17

6. Mickey 17

Vizyon Tarihi: 18 Nisan 2025

Bong Joon-ho’nun yönettiği bilimkurgu ve kara komedi türündeki bu filmde Robert Pattinson başrolde. Gezegenlerarası bir yolculuğu konu alan film, aynı adlı kitaptan uyarlandı.

7. Mission: Impossible – Final Reckoning

7. Mission: Impossible – Final Reckoning

Vizyon Tarihi: 23 Mayıs 2025

Tom Cruise’un Ethan Hunt karakteriyle geri döndüğü bu aksiyon dolu yapım, serinin son filmi olacak.

8. 28 Years Later

8. 28 Years Later

Vizyon Tarihi: 20 Haziran 2025

Danny Boyle’un kült filmi ‘28 Days Later’ın devamı olan bu yapımda Cillian Murphy yeniden başrolde.

9. F1

9. F1

Vizyon Tarihi: 27 Haziran 2025

Brad Pitt ve Javier Bardem’in başrollerinde olduğu bu film, eski bir Formula 1 pilotunun yarışlara dönüşünü anlatıyor.

10. Nickel Boys

10. Nickel Boys

Vizyon Tarihi: Belirsiz

Pulitzer ödüllü romandan uyarlanan bu film, 1960’ların Florida’sında bir siyah gencin ırkçılıkla mücadelesini anlatıyor.

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11. Hamlet

11. Hamlet

Vizyon Tarihi: Belirsiz

Paul Mescal’in başrolünde olduğu ve Chloe Zhao’nun yönettiği bu yapım, Shakespeare’in Hamlet’ine ilham veren hikayeyi ele alıyor.

Bonus: Süper Kahramanlar

Bonus: Süper Kahramanlar

2025, süper kahraman filmleriyle de dolu olacak. Yıl içinde Captain America: Brave New World, Superman ve The Fantastic Four: First Steps gibi büyük bütçeli yapımlar izleyiciyle buluşacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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