2025 Sinema Listesi: İzlemeyi Sabırsızlıkla Beklediğimiz Filmler
2025 Sinema Listesi: İzlemeyi Sabırsızlıkla Beklediğimiz Filmler
Kaynak: https://www.diken.com.tr/sinema-2025e...
Sinemaseverlere müjde! 2025 yılı sinemada çığır açacak. Herkesin merakla beklediği 11 film bu yıl yayına girecek. Şimdiden takviminizi ayarlayın, diye sizler için o filmleri listeledik. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın.
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1. Nosferatu
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2. Babygirl
3. A Complete Unknown
4. A Real Pain
5. The Seed of the Sacred Fig
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6. Mickey 17
7. Mission: Impossible – Final Reckoning
8. 28 Years Later
9. F1
10. Nickel Boys
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11. Hamlet
Bonus: Süper Kahramanlar
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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