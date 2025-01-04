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Birlikte Gerilimin Zirvesine Çıkalım mı? 2024’ün En İyi Korku Filmleri Belli Oldu!

Birlikte Gerilimin Zirvesine Çıkalım mı? 2024’ün En İyi Korku Filmleri Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.01.2025 - 23:17

2024 yılı korku filmleri konusunda efsane bir yıldı. Sinemada izlemeyi en çok sevdiğimiz ve tekrar tekrar izlesek sıkılmayacağımız filmler derlendi. Sonunda yılın en çok sevilen korku filmleri sıralandı. Bakalım, geçtiğimiz yılın gerilimin zirvesine çıkaran en başarılı korku filmleri hangisi olmuş? Aralarında favoriniz var mı? Yorumlarda bize yazın...

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
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17. Tutsak Abigail

17. Tutsak Abigail

Bir genç kız, kaçırılarak ıssız bir malikaneye kapatılır. Hayatta kalmak ve özgürlüğüne kavuşmak için bu karanlık yerden kaçış yollarını arar.

16. Kehanet: Başlangıç

16. Kehanet: Başlangıç

Roma’da bir kiliseye hizmet etmeye gönderilen genç bir Amerikalı kadın, karşılaştığı karanlık güçler nedeniyle inancını sorgulamaya başlar.

15. Infested (İstila)

15. Infested (İstila)

Bir apartman, hızla üreyen ölümcül örümceklerin istilasına uğrar. Sakinler, bu ölümcül tehdide karşı amansız bir mücadeleye girişir.

14. Stopmotion

14. Stopmotion

Baskıcı annesinin ölümünün ardından bir stop-motion animatörü, zihnindeki kötülüğü kontrol altına almak için sıra dışı bir savaşa başlar.

13. Arınma

13. Arınma

Cecilia, huzurlu İtalyan kırsalında sıcak bir karşılamayla ağırlandığı ünlü bir manastırda yeni bir görev alır. Ancak zamanla bu büyüleyici yerin karanlık sırlarla dolu olduğunu keşfeder.

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12. Sevgilim Kaç

12. Sevgilim Kaç

Tek gecelik bir ilişki, bir seri katilin vahşi cinayetlerine kapı aralar ve olaylar kontrolden çıkar.

11. I Saw the TV Glow (Televizyonun Parıltısını Gördüm)

11. I Saw the TV Glow (Televizyonun Parıltısını Gördüm)

Banliyöde sıkıcı bir hayat süren genç bir kadın, bir arkadaşının tanıttığı gizemli bir televizyon şovuyla korku dolu bir maceraya sürüklenir.

10. Humane (İnsancıl)

10. Humane (İnsancıl)

Küresel bir çöküşle dünya nüfusunun beşte birinin yok olduğu bir zamanda, bir ailenin ötanazi programına katılma planı dehşet verici bir kaosa dönüşür.

9. Oddity (Gariplik)

9. Oddity (Gariplik)

Medyum bir kadın, kız kardeşinin cinayetinin ardındaki gerçeği suç mahallinde ortaya çıkarmaya çalışır.

8. Milk and Serial (Süt ve Seri Cinayet)

8. Milk and Serial (Süt ve Seri Cinayet)

Popüler bir sosyal medya ikilisi, bir doğum günü şakasının kontrolden çıkmasıyla kendilerini korkunç bir kabusun ortasında bulur.

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7. The Coffee Table (Sehpa)

7. The Coffee Table (Sehpa)

Jesus ve Maria, ilişkilerini yeniden inşa etmek amacıyla bir sehpa alır. Ancak bu basit karar, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir trajediye neden olur.

6. Şeytanla Bir Gece

6. Şeytanla Bir Gece

1977 Cadılar Bayramı’nda, bir talk show programında yaşanan korkunç olaylar, karanlık sırları gün yüzüne çıkarır.

5. Red Rooms (Kırmızı Odalar)

5. Red Rooms (Kırmızı Odalar)

Bir model, medyayı kasıp kavuran bir cinayet davasına takıntılı hale gelir ve gerilim dolu bir yola adım atar.

4. The Substance (Cevher)

4. The Substance (Cevher)

Demi Moore ve Margaret Qualley’in başrollerini paylaştığı Coralie Fargeat imzalı bu film, Cannes’da 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Çarpıcı sahneleri ve eşsiz atmosferiyle çok konuşuldu.

3. In a Violent Nature (Şiddetli Bir Doğada)

3. In a Violent Nature (Şiddetli Bir Doğada)

Bir yangın kulesinde bulunan madalyon, ölü Johnny'nin bedeniyle birlikte geri dönmesine yol açar. Johnny, madalyonunu almak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecektir.

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2. Nosferatu

2. Nosferatu

Robert Eggers’ın yeniden yorumladığı bu gotik başyapıtta Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp başrolleri paylaşıyor. Vampir Nosferatu’nun genç bir kadına duyduğu saplantılı aşk, karanlık ve etkileyici bir hikaye olarak beyazperdede hayat buluyor.

1. Longlegs

1. Longlegs

Maika Monroe ve Nicolas Cage’in yer aldığı Longlegs, yılın en çok konuşulan korku filmi oldu. Gerilim dolu hikayesi ve etkileyici performanslarıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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