Birlikte Gerilimin Zirvesine Çıkalım mı? 2024’ün En İyi Korku Filmleri Belli Oldu!
Birlikte Gerilimin Zirvesine Çıkalım mı? 2024’ün En İyi Korku Filmleri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
2024 yılı korku filmleri konusunda efsane bir yıldı. Sinemada izlemeyi en çok sevdiğimiz ve tekrar tekrar izlesek sıkılmayacağımız filmler derlendi. Sonunda yılın en çok sevilen korku filmleri sıralandı. Bakalım, geçtiğimiz yılın gerilimin zirvesine çıkaran en başarılı korku filmleri hangisi olmuş? Aralarında favoriniz var mı? Yorumlarda bize yazın...
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17. Tutsak Abigail
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16. Kehanet: Başlangıç
15. Infested (İstila)
14. Stopmotion
13. Arınma
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12. Sevgilim Kaç
11. I Saw the TV Glow (Televizyonun Parıltısını Gördüm)
10. Humane (İnsancıl)
9. Oddity (Gariplik)
8. Milk and Serial (Süt ve Seri Cinayet)
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7. The Coffee Table (Sehpa)
6. Şeytanla Bir Gece
5. Red Rooms (Kırmızı Odalar)
4. The Substance (Cevher)
3. In a Violent Nature (Şiddetli Bir Doğada)
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2. Nosferatu
1. Longlegs
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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