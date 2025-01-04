Birlikte Gerilimin Zirvesine Çıkalım mı? 2024’ün En İyi Korku Filmleri Belli Oldu!

2024 yılı korku filmleri konusunda efsane bir yıldı. Sinemada izlemeyi en çok sevdiğimiz ve tekrar tekrar izlesek sıkılmayacağımız filmler derlendi. Sonunda yılın en çok sevilen korku filmleri sıralandı. Bakalım, geçtiğimiz yılın gerilimin zirvesine çıkaran en başarılı korku filmleri hangisi olmuş? Aralarında favoriniz var mı? Yorumlarda bize yazın...