102 Yıl Sonra Yeniden Sinemaya Uyarlanan "Nosferatu" Filmini Yapay Zeka Orijinali ile Kıyasladı!

Eggers'ın Nosferatusu, hem korku türüne hem de sinema sanatına bir sevgi mektubu niteliğinde. Klasiklerin yeniden uyarlanması sürekli bir tartışma konusu olmuştur, ancak bu film, nostalji ve yenilik arasında başarılı bir denge kuruyor. Görsel estetiği, performansları ve atmosferiyle Nosferatu (2025), modern sinemada gotik korku filmleri için yeni bir standart belirliyor.