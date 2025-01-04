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Nejat İşler, Zeki Demirkubuz'u Övdü: "Nuri Bilge Ceylan Beni Öldürecek!"

Nejat İşler, Zeki Demirkubuz'u Övdü: "Nuri Bilge Ceylan Beni Öldürecek!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.01.2025 - 19:42 Son Güncelleme: 04.01.2025 - 19:45

Nejat İşler, YouTube'da yayın yapan OT TV'ye konuştu. Zeki Demirkubuz'la Nuri Bilge Ceylan'ı kıyaslayan İşler, samimi itiraflarıyla gündem oldu. Sözlerinde Zeki Demirkubuz'u öven İşler, 'Zeki, insan. Nuri Bilge, tasarlanmış bir şeylerin peşinde koşuyor.' dedi. Demirkubuz'a övgüler yağdırdıktan sonra da esprili bir gönderme yaptı. Son olarak İşler, düşüncelerini gülerek tamamladı: 'Nuri, beni öldürecek herhalde!'

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Nejat İşler, YouTube'da yayın yapan OT TV'ye konuştu. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’un sinemalarını karşılaştırırken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Nejat İşler, YouTube'da yayın yapan OT TV'ye konuştu. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’un sinemalarını karşılaştırırken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Daha önce Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminde rol alan, ancak henüz bir Zeki Demirkubuz filminde yer almayan İşler, her iki yönetmen hakkındaki görüşlerini samimiyetle paylaştı.

Daha önce Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminde rol alan, ancak henüz bir Zeki Demirkubuz filminde yer almayan İşler, her iki yönetmen hakkındaki görüşlerini samimiyetle paylaştı.

"Zeki, insan" diyen İşler, Demirkubuz’un sinemasının samimiyetine vurgu yaparken, Ceylan’ın daha planlı bir yaklaşımı olduğunu belirtti:

"Zeki, insan" diyen İşler, Demirkubuz’un sinemasının samimiyetine vurgu yaparken, Ceylan’ın daha planlı bir yaklaşımı olduğunu belirtti:

'Nuri Bilge, tasarlanmış bir şeylerin peşinde. Onunla çalışmak çok güzeldi, tertemiz bir iş çıktı. Ama biz kirli olanları sevmiyor muyuz? Zeki kirli. Ben ne kadar kirliysem, o da o kadar kirli. Ama aslında en temiz olan da biziz. Çünkü hesap yapmıyoruz.'

Zeki Demirkubuz’un 12 Eylül Darbesi sonrası hapiste geçirdiği zamana da atıfta bulunan İşler, bu deneyimin Demirkubuz’un hikaye anlatıcılığını nasıl etkilediğine değindi:

Zeki Demirkubuz’un 12 Eylül Darbesi sonrası hapiste geçirdiği zamana da atıfta bulunan İşler, bu deneyimin Demirkubuz’un hikaye anlatıcılığını nasıl etkilediğine değindi:

'Zeki, yönetmen ve aynı zamanda bir öykü anlatıcısı. Onun sinemasındaki samimiyet, o hapishane yıllarının izlerini taşıyor. Hesapsız, içten bir tarafı var. O yüzden çok seviyorum.'

İşler, Türkiye’nin zengin hikaye kaynaklarına vurgu yaparken, Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da filmine esprili bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi:

İşler, Türkiye’nin zengin hikaye kaynaklarına vurgu yaparken, Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da filmine esprili bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi:

'Burası Mezopotamya, hikaye kaynıyor. İnsanlık buradan başlamış. Ama biz hâlâ başka yerlerden hikaye almaya çalışıyoruz. (Nuri Bilge’nin filmine göndermede bulunarak) Bir Zamanlar Anadolu’da… Yemezler. O, aslında bir kovboy filmiydi. Bir Zamanlar Teksas’ta gibi. Ama Zeki diyor ki: ‘Hayat.’ İşte bu yüzden Demirkubuz’un sinemasını ayrı seviyorum.'

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Son olarak İşler, düşüncelerini gülerek tamamladı: "Nuri, beni öldürecek herhalde!"

Son olarak İşler, düşüncelerini gülerek tamamladı: "Nuri, beni öldürecek herhalde!"

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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