Nejat İşler, Zeki Demirkubuz'u Övdü: "Nuri Bilge Ceylan Beni Öldürecek!"

'Nuri Bilge, tasarlanmış bir şeylerin peşinde. Onunla çalışmak çok güzeldi, tertemiz bir iş çıktı. Ama biz kirli olanları sevmiyor muyuz? Zeki kirli. Ben ne kadar kirliysem, o da o kadar kirli. Ama aslında en temiz olan da biziz. Çünkü hesap yapmıyoruz.'