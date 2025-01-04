Nejat İşler, Zeki Demirkubuz'u Övdü: "Nuri Bilge Ceylan Beni Öldürecek!"
Nejat İşler, Zeki Demirkubuz'u Övdü: "Nuri Bilge Ceylan Beni Öldürecek!"
Nejat İşler, YouTube'da yayın yapan OT TV'ye konuştu. Zeki Demirkubuz'la Nuri Bilge Ceylan'ı kıyaslayan İşler, samimi itiraflarıyla gündem oldu. Sözlerinde Zeki Demirkubuz'u öven İşler, 'Zeki, insan. Nuri Bilge, tasarlanmış bir şeylerin peşinde koşuyor.' dedi. Demirkubuz'a övgüler yağdırdıktan sonra da esprili bir gönderme yaptı. Son olarak İşler, düşüncelerini gülerek tamamladı: 'Nuri, beni öldürecek herhalde!'
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Nejat İşler, YouTube'da yayın yapan OT TV'ye konuştu. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’un sinemalarını karşılaştırırken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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Daha önce Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminde rol alan, ancak henüz bir Zeki Demirkubuz filminde yer almayan İşler, her iki yönetmen hakkındaki görüşlerini samimiyetle paylaştı.
"Zeki, insan" diyen İşler, Demirkubuz’un sinemasının samimiyetine vurgu yaparken, Ceylan’ın daha planlı bir yaklaşımı olduğunu belirtti:
Zeki Demirkubuz’un 12 Eylül Darbesi sonrası hapiste geçirdiği zamana da atıfta bulunan İşler, bu deneyimin Demirkubuz’un hikaye anlatıcılığını nasıl etkilediğine değindi:
İşler, Türkiye’nin zengin hikaye kaynaklarına vurgu yaparken, Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da filmine esprili bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi:
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Son olarak İşler, düşüncelerini gülerek tamamladı: "Nuri, beni öldürecek herhalde!"
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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