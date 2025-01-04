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Ata Demirer, Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı Paylaşmamıştı: Oyuncu Deniz Oral Olayın İç Yüzünü Paylaştı!

Ata Demirer, Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı Paylaşmamıştı: Oyuncu Deniz Oral Olayın İç Yüzünü Paylaştı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.01.2025 - 18:52

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz 2 Ocak Perşembe akşamı vefat etti. Vefatının ardından sanat dünyası ve sevenleri yasa boğuldu. Ancak Ferdi Tayfur'un filminde rol teklif ettiği ve daha sonra mahkemelik olduğu Ata Demirer taziye mesajı paylaşmadı. Ortalığı karıştıran bu sessizliği oyuncu Deniz Oral bozdu. Tayfur,'un cenazesinde Demirer'e sitem eden Oral olayın iç yüzünü anlattı.

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Arabesk müziğin efsansi Ferdi Tayfur, 2 Ocak Perşembe günü vefat etti. Tayfur'un vefatı herkesi yasa boğarken ünlü komedyen Ata Demirer'den ses çıkmadı.

Arabesk müziğin efsansi Ferdi Tayfur, 2 Ocak Perşembe günü vefat etti. Tayfur'un vefatı herkesi yasa boğarken ünlü komedyen Ata Demirer'den ses çıkmadı.

Mahkemelik olduğu Ferdi Tayfur için taziye mesajı paylaşmayan Ata Demirer ile ilgili oyuncu Deniz Oral sessizliğini bozdu.

Mahkemelik olduğu Ferdi Tayfur için taziye mesajı paylaşmayan Ata Demirer ile ilgili oyuncu Deniz Oral sessizliğini bozdu.

Ferdi Tayfur'un "Lambalı Saz" isimli filmde Demirer'e başrol teklif etmesi ve senaryoyu Demirer'e yollamasının ardından Ata Demirer'in 3 yıl sonra Berlin Kaplanı'nın çekmesi Tayfur'u harekete geçirmişti.

Ferdi Tayfur'un "Lambalı Saz" isimli filmde Demirer'e başrol teklif etmesi ve senaryoyu Demirer'e yollamasının ardından Ata Demirer'in 3 yıl sonra Berlin Kaplanı'nın çekmesi Tayfur'u harekete geçirmişti.

Ferdi Tayfur, senaryosundan izinsiz alıntı yapıldığını iddia etse de Ata Demirer, senaryonun kendisine iletilmediğini belirtmişti.

Ferdi Tayfur, senaryosundan izinsiz alıntı yapıldığını iddia etse de Ata Demirer, senaryonun kendisine iletilmediğini belirtmişti.

Daha sonrasında Ferdi Tayfur, senaryosunu çalıp "Berlin Kaplanı" isimli filmi çektiği iddiasıyla Ata Demirer'e dava açmış ve mahkeme Ata Demirer'i haklı bulmuştu.

Daha sonrasında Ferdi Tayfur, senaryosunu çalıp "Berlin Kaplanı" isimli filmi çektiği iddiasıyla Ata Demirer'e dava açmış ve mahkeme Ata Demirer'i haklı bulmuştu.
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Söz konusu olay sonrasında Ferdi Tayfur, katıldığı bir programda senaryosunun çalınmasına üzüldüğü için felç geçirdiğini açıklamıştı.

Söz konusu olay sonrasında Ferdi Tayfur, katıldığı bir programda senaryosunun çalınmasına üzüldüğü için felç geçirdiğini açıklamıştı.

Oyuncu Deniz Oral'ın sitemi ise Ata Demirer'eydi. Muhabirin "Cenazeye gelmediler." demesi üzerine Oral, ""Gelmezler onlar, gelmezler abi. Ben o süreci bizzat yakinen yaşadığım için... Şafak Sezer'i oynatmak istiyordu ama bir baktık Ata Demirer filmi çekmiş." diye konuştu.

Oyuncu Deniz Oral'ın sitemi ise Ata Demirer'eydi. Muhabirin "Cenazeye gelmediler." demesi üzerine Oral, ""Gelmezler onlar, gelmezler abi. Ben o süreci bizzat yakinen yaşadığım için... Şafak Sezer'i oynatmak istiyordu ama bir baktık Ata Demirer filmi çekmiş." diye konuştu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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