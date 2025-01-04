Ata Demirer, Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı Paylaşmamıştı: Oyuncu Deniz Oral Olayın İç Yüzünü Paylaştı!

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz 2 Ocak Perşembe akşamı vefat etti. Vefatının ardından sanat dünyası ve sevenleri yasa boğuldu. Ancak Ferdi Tayfur'un filminde rol teklif ettiği ve daha sonra mahkemelik olduğu Ata Demirer taziye mesajı paylaşmadı. Ortalığı karıştıran bu sessizliği oyuncu Deniz Oral bozdu. Tayfur,'un cenazesinde Demirer'e sitem eden Oral olayın iç yüzünü anlattı.