Cem Yılmaz'ın Filmi Arif V 216'daki Kerem Alışık'ın Babası Sadri Alışık'la Sahnesi Yeniden Gündem Oldu!

2018 yılında yayınlanan Arif V 216 filmindeki bir sahne sinemanın unutulmazları arasına yerleşti. Cem Yılmaz filmde Kerem Alışık ile babası Sadri Alışık'ı buluşturmuştu. Filmdeki o efsane sahne sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kerem Alışık'ın babası Sadri Alışık'tan helallik istemesi izleyenleri duygulandırdı. O sahneye övgü yağdı. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın...