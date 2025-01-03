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Cem Yılmaz'ın Filmi Arif V 216'daki Kerem Alışık'ın Babası Sadri Alışık'la Sahnesi Yeniden Gündem Oldu!

Cem Yılmaz'ın Filmi Arif V 216'daki Kerem Alışık'ın Babası Sadri Alışık'la Sahnesi Yeniden Gündem Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.01.2025 - 13:44

2018 yılında yayınlanan Arif V 216 filmindeki bir sahne sinemanın unutulmazları arasına yerleşti. Cem Yılmaz filmde Kerem Alışık ile babası Sadri Alışık'ı buluşturmuştu. Filmdeki o efsane sahne sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kerem Alışık'ın babası Sadri Alışık'tan helallik istemesi izleyenleri duygulandırdı. O sahneye övgü yağdı. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın...

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2018 yılında vizyona giren Arif V 216, sadece mizahi unsurlarıyla değil, aynı zamanda duygu dolu anlarıyla da hafızalarda yer etmiş bir yapım

2018 yılında vizyona giren Arif V 216, sadece mizahi unsurlarıyla değil, aynı zamanda duygu dolu anlarıyla da hafızalarda yer etmiş bir yapım

Cem Yılmaz’ın yazıp oynadığı filmde, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Sadri Alışık ve oğlu Kerem Alışık, yılları aşarak bir araya geldi.

Cem Yılmaz’ın yazıp oynadığı filmde, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Sadri Alışık ve oğlu Kerem Alışık, yılları aşarak bir araya geldi.

Arif V 216'da, Kerem Alışık’ın, babası Sadri Alışık’ın gençliğini canlandırırken babasına da Mert Fırat hayat verdi.

Arif V 216'da, Kerem Alışık’ın, babası Sadri Alışık’ın gençliğini canlandırırken babasına da Mert Fırat hayat verdi.

Filmdeki o unutulmaz sahnede Kerem Alışık, babası Sadri Alışık ile yüz yüze geliyor ve ondan helallik istiyor. Bu duygu yüklü an, hem nostalji rüzgarları estirdi hem de izleyicilerin gözlerini yaşarttı.

Filmdeki o unutulmaz sahnede Kerem Alışık, babası Sadri Alışık ile yüz yüze geliyor ve ondan helallik istiyor. Bu duygu yüklü an, hem nostalji rüzgarları estirdi hem de izleyicilerin gözlerini yaşarttı.

Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, bu etkileyici an sosyal medyada yeniden gündeme geldi ve kullanıcılar tarafından bir kez daha övgü yağmuruna tutuldu.

Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, bu etkileyici an sosyal medyada yeniden gündeme geldi ve kullanıcılar tarafından bir kez daha övgü yağmuruna tutuldu.
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Önce o sahne:

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Peki ya siz? Sadri Alışık ve Kerem Alışık’ı aynı sahnede buluşturan bu özel anı nasıl buldunuz? Duygularınızı bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Peki ya siz? Sadri Alışık ve Kerem Alışık’ı aynı sahnede buluşturan bu özel anı nasıl buldunuz? Duygularınızı bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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