Beyaz Show'un 2025'te Geri Döneceğini Duyan Kullanıcılardan Birbirinden Eğlenceli Paylaşımlar

Yıllar geçse de Beyaz Show eskimedi, eskimeyecek. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu efsane talk show programı çok özlenmişti. Güzel haber yılbaşında geldi. O Ses Türkiye'de jüri üyesiyken Acun Ilıcalı ile birlikte hayranlarını sevindiren Beyaz, ekranlara geri döneceğini açıkladı. Beyaz Show'un 2025'te geri döneceğini duyan kullanıcılardan eğlenceli paylaşımlar geldi.