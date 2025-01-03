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Beyaz Show'un 2025'te Geri Döneceğini Duyan Kullanıcılardan Birbirinden Eğlenceli Paylaşımlar

Beyaz Show'un 2025'te Geri Döneceğini Duyan Kullanıcılardan Birbirinden Eğlenceli Paylaşımlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.01.2025 - 10:29

Yıllar geçse de Beyaz Show eskimedi, eskimeyecek. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu efsane talk show programı çok özlenmişti. Güzel haber yılbaşında geldi. O Ses Türkiye'de jüri üyesiyken Acun Ilıcalı ile birlikte hayranlarını sevindiren Beyaz, ekranlara geri döneceğini açıkladı. Beyaz Show'un 2025'te geri döneceğini duyan kullanıcılardan eğlenceli paylaşımlar geldi.

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Televizyonun unutulmaz yapımlarından Beyaz Show ekranlara geri dönüyor.

Televizyonun unutulmaz yapımlarından Beyaz Show ekranlara geri dönüyor.

2025 yılında tv8 ekranlarında yeniden yayına başlaması beklenen Beyaz Show müjdesi yılbaşı gecesi O Ses'te gelmişti.

2025 yılında tv8 ekranlarında yeniden yayına başlaması beklenen Beyaz Show müjdesi yılbaşı gecesi O Ses'te gelmişti.

Kullanıcılar Beyaz Show'un geri döneceğini duyunca birbirinden eğlenceli paylaşımlar yaptı.

Kullanıcılar Beyaz Show'un geri döneceğini duyunca birbirinden eğlenceli paylaşımlar yaptı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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F.ulgoatsah

Dizi ya da filmlerin reklamını yapmasın. Son zamanlarda konukları hep bu yöndeydi.

AsenA

çoluk çocuğa karıştık ama hala heyecanla bekleriz😍 kaliteyi özledik...