Ata Demirer'in Mahkemelik Olduğu Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajı Paylaşmaması Dikkat Çekti
Ata Demirer'in Mahkemelik Olduğu Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajı Paylaşmaması Dikkat Çekti
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü vefat etti. Tayfur'un vefatı üzerine sosyal medyada arka arkaya taziye mesajları paylaşılırken bir ismin hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. O isim ise Ferdi Tayfur'un mahkemelik olduğu Ata Demirer. Çalıntı senaryo iddiasıyla Tayfur tarafından mahkemeye verilen Ata Demirer'in usta sanatçının vefatının ardından hiçbir paylaşımda bulunmaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, ikili arasında neler yaşanmıştı?
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü vefat etti. Tayfur'un vefatı herkesi yasa boğarken ünlü komedyen Ata Demirer'in hiçbir taziye mesajı yayınlamaması dikkatlerden kaçmadı.
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Demirer'in bu kadar dikkat çekmesinin sebebi ise rahmetli Ferdi Tayfur ile mahkemelik olması.
Ferdi Tayfur'un "Lambalı Saz" isimli filmde Demirer'e başrol teklif etmesi ve senaryoyu Demirer'e yollamasının ardından Ata Demirer'in 3 yıl sonra Berlin Kaplanı'nın çekmesi Tayfur'u harekete geçirmişti.
Daha sonrasında Ferdi Tayfur, senaryosunu çalıp "Berlin Kaplanı" isimli filmi çektiği iddiasıyla Ata Demirer'e dava açmış ve mahkeme Ata Demirer'i haklı bulmuştu.
Söz konusu olay sonrasında Ferdi Tayfur, katıldığı bir programda senaryosunun çalınmasına üzüldüğü için felç geçirdiğini açıklamıştı.
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Ferdi Tayfur'la çalıntı senaryo iddiasıyla mahkemelik olan Ata Demirer'in hiçbir taziye mesajı yayınlamaması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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