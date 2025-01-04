Gassal Dizisi, Hemşire Elif'in 2. Sezonda Yer Almayacağını Açıkladı
Gassal Dizisi, Hemşire Elif'in 2. Sezonda Yer Almayacağını Açıkladı
TRT'nin dijital platformu Tabii'nin ilgiyle izlenen dizisi Gassal, ilk sezonuyla yoğun beğeni alınca 2. sezon hazırlıklarına hızla başlamıştı. 2. sezon çekimleri tamamlanan diziye Hande Soral, kadın gassal olarak dahil olmuştu. Soral'ın Ahmet Kural'ın karakteri Baki'ye partner olarak geldiği düşünülürken Gassal'ın resmi X hesabından beklenmedik bir haber yayınlandı. Dizi ekibi, ilk sezon Hemşire Elif karakterine hayat veren Sibel Aytan'ın 2. sezonda rol almayacağını duyurdu.
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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, ilk sezonuyla resmen fırtına gibi esti.
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Kısa sürede fenomen haline gelen dizinin ikinci sezon hazırlıkları hızla tamamlanırken dizinin resmi sosyal medya hesabından beklenmedik bir duyuru geldi.
Gassal'ın resmi X sayfası, ilk sezon Hemşire Elif karakterine hayat veren Sibel Aytan'ın 2. sezonda rol almayacağını açıkladı.
İlk sezon Baki ve Elif arasındaki duygusal bağın 2. sezonda ilerleyeceğini düşünen izleyici bu duruma sitem etse de kadroya giren kadın gassal karakterinin Baki için geldiği düşünülüyor.
Bakalım Soral'ın canlandırdığı kadın gassalın Baki'yle ilişkisi ne yönde ilerleyecek?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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