Netflix'in Güney Kore Hesabı, Squid Game'in 3. Sezon Tarihini Yanlışlıkla Açıkladı
Netflix'in Güney Kore Hesabı, Squid Game'in 3. Sezon Tarihini Yanlışlıkla Açıkladı
Netflix'in en çok izlenen işlerinden Squid Game, 2. sezonuyla adeta fırtınalar estiriyor. Sevilen dizinin 3. sezonunun 2025 yılı içerisinde geleceği açıklanırken Netflix'in Güney Kore ekibi büyük bir yanlışlık yaptı. Squid Game 3'ün yayın tarihini net bir şekilde açıklayan Netflix, durumu fark edince hemen sildi. Tabii hızlı davranıp ekran görüntüsü alanlar çoktan bu haberi yaydılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'in gelmiş geçmiş en çok izlenen işlerinden Squid Game, 2. sezonuyla 2024'ün son günlerinde yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoğun ilgi gören dizi özellikle ucu açık final sahnesiyle seyirciyi sabırsızlaştırırken popüler dizinin 3. sezon tarihi geldi.
Netflix, Squid Game 3. sezon için 2025 yılını işaret ederken Netflix'in Güney Kore ekibinin yaptığı bir hata net tarihi ifşaladı.
Squid Game'in 3. sezonunun 27 Haziran 2025'te yayınlanacağını paylaşan Netflix, durumu fark eder etmez gönderiyi silse de artık çoktan yayıldı.
Bakalım yanlışlıkla paylaşılan tarih doğru çıkacak mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın