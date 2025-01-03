Mehmet Aslantuğ, “Eudaimonia” Filminin Başrolü Oldu!
Mehmet Aslantuğ, “Eudaimonia” Filminin Başrolü Oldu!
2017 yılından beri sinema filminde rol almayan Mehmet Aslantuğ enfes bir geri dönüşe hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aslantuğ, “Eudaimonia” isimli filmin başrolü oldu. Söz konusu filmin tüm ayrıntılarını Altuntaş açıkladı. İşte detaylar...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak 2017 yılında vizyona giren Direniş Karatay filminde rol alan Mehmet Aslantuğ, bir süredir beyaz perdeden uzaktı.
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Uzun süredir beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi ve Aslantuğ'un tam 8 yıl sonra bir sinema filminin başrolünde yer alacağını açıkladı.
Altuntaş'ın haberine göre Aslantuğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün mali desteğiyle hayata geçirilen ve Yunanca “iyi ruh hali” anlamına gelen “Eudaimonia” filminin başrolü oldu.
Bir adamın oğluyla çıktığı yolculukta kendi hayatının dönüm noktalarını hatırlamasını konu alan filmde Mehmet Aslantuğ'a Yağmur Damcıoğlu eşlik edecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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