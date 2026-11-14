10 Kasım Paylaşımıyla Tepki Çeken Hacı Yakışıklı Atatürk'ten ve Tüm Ülkeden Özür Diledi

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki toplamıştı. Gazetecinin TV100'deki programı, gördüğü tepki nedeniyle iptal edildiği de iddialar arasındaydı.. Yakışıklı bu kez sosyal medya hesabından bir video paylaşarak konuyla ilgili açıklama yaptı.