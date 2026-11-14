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10 Kasım Paylaşımıyla Tepki Çeken Hacı Yakışıklı Atatürk'ten ve Tüm Ülkeden Özür Diledi

10 Kasım Paylaşımıyla Tepki Çeken Hacı Yakışıklı Atatürk'ten ve Tüm Ülkeden Özür Diledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 23:49
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Hacı Yakışıklı, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki toplamıştı. Gazetecinin TV100'deki programı, gördüğü tepki nedeniyle iptal edildiği de iddialar arasındaydı.. Yakışıklı bu kez sosyal medya hesabından bir video paylaşarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Hacı Yakışıklı sosyal medyadan özür videosu yayınladı:

"Heykel karşısında saygı duruşu olmaz."

"Heykel karşısında saygı duruşu olmaz."

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yakışıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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