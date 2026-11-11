Hacı Yakışıklı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hacı Yakışıklı Neden Gündem Oldu?
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Gazeteci ve televizyon yorumcusu Hacı Yakışıklı, son günlerde sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Paylaşımın ardından 'Hacı Yakışıklı kimdir, kaç yaşında, nereli?' soruları arama motorlarında öne çıktı.
İşte Hacı Yakışıklı hakkında bilinenler...
Hacı Yakışıklı Kimdir?
Hacı Yakışıklı'nın Eğitimi
Hacı Yakışıklı Neden Gündemde?
Hacı Yakışıklı, 10 Kasım 2026'da X hesabından yaptığı paylaşımda saat 09.05'te araçların durdurulmasına ve Atatürk heykelleri önünde yapılan saygı duruşuna karşı çıktı. Paylaşımında 'Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır' ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda tepki aldı.
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