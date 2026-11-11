Hacı Yakışıklı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hacı Yakışıklı Neden Gündem Oldu?

Hacı Yakışıklı, uzun yıllar Yeni Akit'te çalışmış bir gazeteci ve köşe yazarıdır.

Hacı Yakışıklı, Yeni Akit gazetesinde muhabirlikten Ankara Temsilciliğine uzanan bir kariyer yaptı. Televizyon programlarında siyasi yorumcu olarak sık sık yer alıyor ve sözleri zaman zaman sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Hacı Yakışıklı Kaç Yaşında, Nereli?

Hacı Yakışıklı 1981 yılında Kayseri'de doğdu. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için 2026 itibarıyla 44 ya da 45 yaşında. İlköğrenimini İzmir, Mersin ve Kayseri'de tamamladı.