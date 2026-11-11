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Hacı Yakışıklı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hacı Yakışıklı Neden Gündem Oldu?

Hacı Yakışıklı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hacı Yakışıklı Neden Gündem Oldu?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 16:30
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Gazeteci ve televizyon yorumcusu Hacı Yakışıklı, son günlerde sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Paylaşımın ardından 'Hacı Yakışıklı kimdir, kaç yaşında, nereli?' soruları arama motorlarında öne çıktı. 

İşte Hacı Yakışıklı hakkında bilinenler...

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Hacı Yakışıklı Kimdir?

Hacı Yakışıklı Kimdir?

Hacı Yakışıklı, uzun yıllar Yeni Akit'te çalışmış bir gazeteci ve köşe yazarıdır.

Hacı Yakışıklı, Yeni Akit gazetesinde muhabirlikten Ankara Temsilciliğine uzanan bir kariyer yaptı. Televizyon programlarında siyasi yorumcu olarak sık sık yer alıyor ve sözleri zaman zaman sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Hacı Yakışıklı Kaç Yaşında, Nereli?

Hacı Yakışıklı 1981 yılında Kayseri'de doğdu. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için 2026 itibarıyla 44 ya da 45 yaşında. İlköğrenimini İzmir, Mersin ve Kayseri'de tamamladı.

Hacı Yakışıklı'nın Eğitimi

Hacı Yakışıklı'nın Eğitimi

Hacı Yakışıklı, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik Kariyeri

Hacı Yakışıklı, Haziran 2003'te Akit gazetesinde çalışmaya başladı. Yeni Akit'teki ilk köşe yazısı 14 Haziran 2013'te yayımlandı. Bir süre Ankara İdari Temsilcisi olarak görev yaptıktan sonra 5 Ocak 2017'de Yeni Akit Ankara Temsilciliğine getirildi. Basına yansıyan bilgilere göre Hacı Yakışıklı, Kasım 2022'de Yeni Akit'ten ayrıldı ve Aralık 2022'den itibaren TV100'de yazı ve televizyon çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli kanallardaki tartışma programlarında yorumcu olarak yer alıyor.

Hacı Yakışıklı Neden Gündemde?

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım 2026'da X hesabından yaptığı paylaşımda saat 09.05'te araçların durdurulmasına ve Atatürk heykelleri önünde yapılan saygı duruşuna karşı çıktı. Paylaşımında 'Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır' ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda tepki aldı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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