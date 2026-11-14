Stephen King'den ABD'deki Uçuş Durdurma Kararına Olay Yorum: "Uzaylılar İndi"

ABD'de hava trafiğinin felç olduğu saatlerde milyonlarca yolcu havalimanlarında mahsur kalırken, Stephen King de gelişmeleri kendine özgü üslubuyla yorumladı. 'Carrie', 'Medyum' ve 'O' gibi romanlarıyla tanınan 79 yaşındaki yazar, Türkiye saatiyle 14 Kasım gece yarısından kısa süre sonra X hesabından bir paylaşım yaptı.

King gönderisinde, 'Uzaylılar indi. Uçuşların durdurulmasının GERÇEK sebebi bu. Dünya çapında bir paniğe yol açmak istemiyorlar' ifadelerini kullandı. Yazar, mesajının devamında argo bir ifadeyle uzaylıların kör olduğunu ama son derece keskin bir işitme duyusuna sahip olduğunu da ekledi.