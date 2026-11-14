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Stephen King'den ABD'deki Uçuş Durdurma Kararına Olay Yorum: "Uzaylılar İndi"

Stephen King'den ABD'deki Uçuş Durdurma Kararına Olay Yorum: "Uzaylılar İndi"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 13:01
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ABD Federal Havacılık İdaresi'nin ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurması, yalnızca havacılık dünyasını değil sosyal medyayı da sarstı. Dünyaca ünlü korku ve gerilim yazarı Stephen King, 4 saati aşan kesintinin ardından X hesabından 'Uzaylılar indi' paylaşımı yaptı. Stephen King'in paylaşımı goygoycuları harekete geçirdi.

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Stephen King'in paylaşımı şöyleydi:

Stephen King'in paylaşımı şöyleydi:
twitter.com

'Uzaylılar indi. Bu, yer durdurmasının GERÇEK nedeni. Dünyada panik başlamasını istemiyorlar. Körler ama bir ana gibi duyuyorlar.'

Stephen King uçuşların durdurulmasının "gerçek sebebini" açıkladı: Uzaylılar indi, panik çıkmasın diye saklıyorlar.

Stephen King uçuşların durdurulmasının "gerçek sebebini" açıkladı: Uzaylılar indi, panik çıkmasın diye saklıyorlar.

ABD'de hava trafiğinin felç olduğu saatlerde milyonlarca yolcu havalimanlarında mahsur kalırken, Stephen King de gelişmeleri kendine özgü üslubuyla yorumladı. 'Carrie', 'Medyum' ve 'O' gibi romanlarıyla tanınan 79 yaşındaki yazar, Türkiye saatiyle 14 Kasım gece yarısından kısa süre sonra X hesabından bir paylaşım yaptı.

King gönderisinde, 'Uzaylılar indi. Uçuşların durdurulmasının GERÇEK sebebi bu. Dünya çapında bir paniğe yol açmak istemiyorlar' ifadelerini kullandı. Yazar, mesajının devamında argo bir ifadeyle uzaylıların kör olduğunu ama son derece keskin bir işitme duyusuna sahip olduğunu da ekledi.

ABD'de uçuşlar neden durdu?

Paylaşım, goygoycuları harekete geçirdi👇🏻

Paylaşım, goygoycuları harekete geçirdi👇🏻
twitter.com

'Stephen King’in paylaşımını okuyan Uzaylı.'

"Uzaylılar neden ABD'yi dünyanın tek ülkesi gibi davranıyor?"

"Uzaylılar neden ABD'yi dünyanın tek ülkesi gibi davranıyor?"
twitter.com

"Stephen King'i şimdi etkileşim çiftçiliği yapmaya başlatalım…"

"Stephen King'i şimdi etkileşim çiftçiliği yapmaya başlatalım…"
twitter.com
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"Stephen King az önce boş bir Word belgesini açtı ve şunu yazdı: Her şey ülke çapında uçuşların durdurulmasıyla başladı..."

"Stephen King az önce boş bir Word belgesini açtı ve şunu yazdı: Her şey ülke çapında uçuşların durdurulmasıyla başladı..."
twitter.com

"Bu gece, Yozgat'a inen uzaylı kardeşlerimizi ağırlıyoruz."

"Üzerimize çökecek Twitter gecesi efsanevi olacak."

"Üzerimize çökecek Twitter gecesi efsanevi olacak."
twitter.com

Gerçek hesap...

Gerçek hesap...
twitter.com

'Tweet'i iki kez okumak zorunda kaldım ve profilini kontrol etmek için girdim, acaba troll mü diye. Ama hayır, gerçekten Stephen King.'

"Ya Stephen King haklıysa?"

"Ya Stephen King haklıysa?"
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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