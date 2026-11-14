Stephen King'den ABD'deki Uçuş Durdurma Kararına Olay Yorum: "Uzaylılar İndi"
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ABD Federal Havacılık İdaresi'nin ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurması, yalnızca havacılık dünyasını değil sosyal medyayı da sarstı. Dünyaca ünlü korku ve gerilim yazarı Stephen King, 4 saati aşan kesintinin ardından X hesabından 'Uzaylılar indi' paylaşımı yaptı. Stephen King'in paylaşımı goygoycuları harekete geçirdi.
Stephen King'in paylaşımı şöyleydi:
Stephen King uçuşların durdurulmasının "gerçek sebebini" açıkladı: Uzaylılar indi, panik çıkmasın diye saklıyorlar.
Paylaşım, goygoycuları harekete geçirdi👇🏻
"Uzaylılar neden ABD'yi dünyanın tek ülkesi gibi davranıyor?"
"Stephen King'i şimdi etkileşim çiftçiliği yapmaya başlatalım…"
"Stephen King az önce boş bir Word belgesini açtı ve şunu yazdı: Her şey ülke çapında uçuşların durdurulmasıyla başladı..."
"Üzerimize çökecek Twitter gecesi efsanevi olacak."
Gerçek hesap...
"Ya Stephen King haklıysa?"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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