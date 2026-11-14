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Sevilla'dan Elche'ye, Gürcistan'dan Belçika'ya Arda Güler'in Attığı En Güzel 10 Gol Bir Arada

Sevilla'dan Elche'ye, Gürcistan'dan Belçika'ya Arda Güler'in Attığı En Güzel 10 Gol Bir Arada

arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 23:27
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Arda Güler'in Real Madrid ve milli takım formasıyla attığı en güzel 10 gol tek bir videoda bir araya getirildi. Derlemede Sevilla, Celta, Getafe ve Elche karşısında kaydedilen goller yer alıyor. Listede Bayern ile oynanan maçlardaki goller ve milli takımla Galler, Belçika ve Gürcistan karşısında atılan goller de bulunuyor.

Her golü jeneriklik olan Arda'nın golleri sık sık Puskas ödülüyle de anılıyor.

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10 gollük resital...

Milli takım dipte ama Arda zirveyi zorluyor.

Milli takım dipte ama Arda zirveyi zorluyor.

Uluslar Ligi'nde 5'te 0'la küme düşmesi konuşulan milli takımda performansıyla öne çıkan Arda Güler, turnuvadaki en iyi oyuncular sıralamasında üst basamaklarda yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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