İspanyollar Ona Sihirbaz Dedi! Valencia'yı Yıkan Arda Güler'e Övgü Yağdı
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Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında Mestalla'da Valencia'yı 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 36. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 75. dakikada da Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu. 1 gol ve 1 asistle maçın oyuncusu seçilen Arda, maçın ardından hem İspanyol basınının hem de sosyal medyanın gündemine oturdu.
İspanyol basını Arda Güler'i manşetlere taşıdı
Sosyal medyada da Arda Güler rüzgarı esti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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