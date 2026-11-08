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İspanyollar Ona Sihirbaz Dedi! Valencia'yı Yıkan Arda Güler'e Övgü Yağdı

İspanyollar Ona Sihirbaz Dedi! Valencia'yı Yıkan Arda Güler'e Övgü Yağdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 10:59
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Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında Mestalla'da Valencia'yı 3-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 36. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 75. dakikada da Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu. 1 gol ve 1 asistle maçın oyuncusu seçilen Arda, maçın ardından hem İspanyol basınının hem de sosyal medyanın gündemine oturdu.

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İspanyol basını Arda Güler'i manşetlere taşıdı

İspanyol basını Arda Güler'i manşetlere taşıdı

Marca, maçı 'Arda Güler'in Real Madrid'i, Mestalla'da göz kamaştırıyor' başlığıyla verdi. Gazete, Arda'nın ilk dönemlerindeki Özil'i anımsatan bir rolde vazgeçilmez hale geldiğini yazdı.

AS, 'Arda'nın sihirli değneği duman çıkarıyor' manşetini attı. Gazeteye göre Arda, ışıltılı bir değneği olan bir sihirbazdı ve Mestalla'da bir ustalık gösterisi sundu.

La Razon, Arda'yı 'Real Madrid'in vitamini' olarak tanımladı. La Liga'nın resmi sitesi de maç özetini 'Arda Güler, Mestalla'da Real Madrid'i yönetiyor' başlığıyla yayımladı.

El Confidencial, EsDiario, ElDesmarque ve VAVEL da Arda'yı manşetlerine taşıdı. İspanya'nın en çok izlenen futbol programlarından El Chiringuito'da ise stüdyoda 'Benim Türküm' diye bağırıldı.

İspanyol gazeteleri Arda Güler için birbirinden övgü dolu manşetler attı.

El Chiringuito stüdyosu "Benim Türküm" sesleriyle inledi.

CBS Sports stüdyosunda da Arda Güler'in istikrarı ve öz güveni konuşuldu.

Sosyal medyada da Arda Güler rüzgarı esti

Sosyal medyada da Arda Güler rüzgarı esti

Arda'nın performansı sosyal medyada da gündem oldu. Real Madrid taraftarları ve futbolseverler, özellikle Mbappe'ye yaptığı asisti dakikalarca konuştu. İşte öne çıkan paylaşımlar:

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"Arda Güler karşısında pes ediyorum. Bu nasıl bir vizyon böyle, inanılmaz."

"Arda Güler pası verdikten sonra durup bakıyorsa, o top gol olmuştur."

"Arda Güler. Kesinlikle inanılmaz. İşin ilginci, Özil'den beri Madrid'de bu kadar yaratıcı bir vizyon görmemiştik. Saf vizyonu, teknik ustalığı ve kusursuz zamanlamasıyla yoktan gol yaratıyor. Ne oyuncu ama. Tam bir mücevher."

"Arda Güler golünü kutluyor, ardından da Rüdiger’in tepkisi geliyor."

“Arda Güler’in benim takımımda oynadığını bilerek nasıl huzurla uyuyorum”

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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