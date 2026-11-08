İspanyollar Ona Sihirbaz Dedi! Valencia'yı Yıkan Arda Güler'e Övgü Yağdı

Marca, maçı 'Arda Güler'in Real Madrid'i, Mestalla'da göz kamaştırıyor' başlığıyla verdi. Gazete, Arda'nın ilk dönemlerindeki Özil'i anımsatan bir rolde vazgeçilmez hale geldiğini yazdı.

AS, 'Arda'nın sihirli değneği duman çıkarıyor' manşetini attı. Gazeteye göre Arda, ışıltılı bir değneği olan bir sihirbazdı ve Mestalla'da bir ustalık gösterisi sundu.

La Razon, Arda'yı 'Real Madrid'in vitamini' olarak tanımladı. La Liga'nın resmi sitesi de maç özetini 'Arda Güler, Mestalla'da Real Madrid'i yönetiyor' başlığıyla yayımladı.

El Confidencial, EsDiario, ElDesmarque ve VAVEL da Arda'yı manşetlerine taşıdı. İspanya'nın en çok izlenen futbol programlarından El Chiringuito'da ise stüdyoda 'Benim Türküm' diye bağırıldı.