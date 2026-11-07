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Fenerbahçe Otobüsüne Saldırıyla İlgili İddianamede HTS ve Ayak İzi Ayrıntıları Yer Aldı

Fenerbahçe Otobüsüne Saldırıyla İlgili İddianamede HTS ve Ayak İzi Ayrıntıları Yer Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 17:19
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Dosyada telefon sinyal kayıtları, olay yerindeki ayak izi ve bulunan av tüfeği gibi deliller yer aldı. Savcılık, şüphelilere tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltti.

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Fenerbahçe kafilesi 2015'te Sürmene'de saldırıya uğradı.

Fenerbahçe kafilesi 2015'te Sürmene'de saldırıya uğradı.

Saldırı 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki viyadük mevkisinde meydana geldi. Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesinin otobüsüne av tüfeğiyle ateş açıldı, şoför Ufuk Kıran ağır yaralandı. Futbolcular ve teknik heyet büyük tehlike atlattı.

Soruşturma 2020'de ek kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kapanmıştı. Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği, yeni verilerin ardından 17 Temmuz 2026'da 4 Ağustos 2020 tarihli kararı kaldırdı. Ağustos ayında dört şüpheli gözaltına alınarak 14 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi, aralarından biri 11 yıl sonra tutuklanan ilk şüpheli oldu. Beşinci şüpheli Özden R. K. için gözaltı kararı verildi.

Savcılık HTS ve baz istasyonu kayıtlarını inceledi.

Savcılık HTS ve baz istasyonu kayıtlarını inceledi.

Savcılık, olay gecesine ait dijital verileri inceledi. BTK'dan alınan 54 baz istasyonu verisine göre Yusuf Ö.'nün olay günü evinde olduğu yönündeki savunması kayıtlarla örtüşmedi. Yusuf Ö.'nün telefonu, saldırı anında takım otobüsüyle aynı konumdaki baz istasyonlarından yoğun sinyal aldı ve Sürmene Yemişli Mahallesi'ndeki baz istasyonundan da sinyal verdi. Şüphelilerin iletişim trafiği, olay günü 72 görüşmeyle 22.00 ile 22.59 arasında yoğunlaştı ve 22.18'de zirve yaptı.

Olay yerine giden patikada bulunan ayakkabı izinin de Yusuf Ö.'nün ikametinin bulunduğu güzergâhla uyumlu olduğu tespit edildi.

İddianameye göre şüphelilerin bir kısmı gözcülük yaptı.

İddianameye göre şüphelilerin bir kısmı gözcülük yaptı.

İddianameye göre Hakan H., Emiral A. ve Özgür E., Of'un İrfanlı Mahallesi'ndeki dolgu alanında otobüsün geçişini takip ederek gözcülük yaptı ve olay yerindeki Yusuf Ö. ile Özden R. K.'ye bilgi aktardı. Hakan H. ve Özgür E. otobüsün geçeceğini kalabalıktan öğrendiklerini söylemişti, iddianamede bu ifadenin kayıtlarla çeliştiği belirtiliyor.

Savcılık, saldırının rastgele yapılamayacağını ve önceden planlandığını belirtti.

Olay yerinde bulunan av tüfeği kriminal incelemeye alındı.

Olay yerinde bulunan av tüfeği kriminal incelemeye alındı.

Olay yerine 130 metre uzaklıktaki Devran Deresi'nde 'Superpoze' marka 12 kalibre bir av tüfeği bulundu. Kriminal incelemede tüfekle iri saçma taneleri atıldığı ve otobüse yaklaşık 40 metre mesafeden ateş edildiği saptandı. Beş saçma tanesinin dördü otobüsün içinde, biri şoförün yüz bölgesinde bulundu, ön camda ise yedi saçma izi tespit edildi.

Savcılığa göre iki atışın doğrudan şoför mahalline ve şoförün baş bölgesine yapılması, saldırganların öldürme kastıyla hareket ettiğini gösteriyor. Şoförsüz kalan otobüsün yuvarlanma riski nedeniyle saldırının araçtaki 39 kişinin tamamına yönelik olduğu değerlendirildi. 26 sayfalık iddianamede şüphelilere tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi İsmail Kopuz'a yönelik mala zarar verme suçlamaları yöneltildi. Dosya, 12 klasörlük delil dosyasıyla birlikte Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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