Fenerbahçe Otobüsüne Saldırıyla İlgili İddianamede HTS ve Ayak İzi Ayrıntıları Yer Aldı

Savcılık, olay gecesine ait dijital verileri inceledi. BTK'dan alınan 54 baz istasyonu verisine göre Yusuf Ö.'nün olay günü evinde olduğu yönündeki savunması kayıtlarla örtüşmedi. Yusuf Ö.'nün telefonu, saldırı anında takım otobüsüyle aynı konumdaki baz istasyonlarından yoğun sinyal aldı ve Sürmene Yemişli Mahallesi'ndeki baz istasyonundan da sinyal verdi. Şüphelilerin iletişim trafiği, olay günü 72 görüşmeyle 22.00 ile 22.59 arasında yoğunlaştı ve 22.18'de zirve yaptı.

Olay yerine giden patikada bulunan ayakkabı izinin de Yusuf Ö.'nün ikametinin bulunduğu güzergâhla uyumlu olduğu tespit edildi.