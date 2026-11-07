Fenerbahçe Otobüsüne Saldırıyla İlgili İddianamede HTS ve Ayak İzi Ayrıntıları Yer Aldı
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Dosyada telefon sinyal kayıtları, olay yerindeki ayak izi ve bulunan av tüfeği gibi deliller yer aldı. Savcılık, şüphelilere tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltti.
Fenerbahçe kafilesi 2015'te Sürmene'de saldırıya uğradı.
Savcılık HTS ve baz istasyonu kayıtlarını inceledi.
İddianameye göre şüphelilerin bir kısmı gözcülük yaptı.
Olay yerinde bulunan av tüfeği kriminal incelemeye alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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