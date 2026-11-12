Arda Güler, Belçika Ağlarına Attığı Nefis Golle Sergen Yalçın'ın Frikik Gollerine Nazire Yaptı
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Türkiye, Belçika karşısında Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Yalçın'ın küçük dokunuşlarla milli takımdaki eleştiri alan bölgelere dokunduğu görülürken, 20. dakikada gelen Arda Güler golü ise çok başka duygular yaşattı.
Frikik golleriyle akıllara kazınan Sergen Yalçın'a nazire yaparcasına bir frikik golü atan Arda çok daha uzak mesafeden milli takımı 1-0 öne geçirdi.
Arda Güler'in harika golü çok konuşulacak.
Belçika, Arda'ya çözüm bulamıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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