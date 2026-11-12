Arda Güler, Belçika Ağlarına Attığı Nefis Golle Sergen Yalçın'ın Frikik Gollerine Nazire Yaptı

Arda Güler ilk düdükten itibaren Belçika savunmasına sorun çıkarmayı sürdürüyor. Ceza sahası içinden pozisyonlarda engellenen Arda frikikle golü buldu.

Arda Güler'e cevap 27. dakikada De Bruyne'den geldi.

Arda Güler attığı golle dünyanın sayılı yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.