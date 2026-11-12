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Arda Güler, Belçika Ağlarına Attığı Nefis Golle Sergen Yalçın'ın Frikik Gollerine Nazire Yaptı

Arda Güler, Belçika Ağlarına Attığı Nefis Golle Sergen Yalçın'ın Frikik Gollerine Nazire Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 20:29
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Türkiye, Belçika karşısında Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Yalçın'ın küçük dokunuşlarla milli takımdaki eleştiri alan bölgelere dokunduğu görülürken, 20. dakikada gelen Arda Güler golü ise çok başka duygular yaşattı. 

Frikik golleriyle akıllara kazınan Sergen Yalçın'a nazire yaparcasına bir frikik golü atan Arda çok daha uzak mesafeden milli takımı 1-0 öne geçirdi.

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Arda Güler'in harika golü çok konuşulacak.

Belçika, Arda'ya çözüm bulamıyor.

Belçika, Arda'ya çözüm bulamıyor.

Arda Güler ilk düdükten itibaren Belçika savunmasına sorun çıkarmayı sürdürüyor. Ceza sahası içinden pozisyonlarda engellenen Arda frikikle golü buldu. 

Arda Güler'e cevap 27. dakikada De Bruyne'den geldi.

Arda Güler attığı golle dünyanın sayılı yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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